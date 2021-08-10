39-летняя блогерша получит 13 тысяч долларов за роды в прямом эфире

Модель и блогерша 39-летняя Карла Беллуччи перепродает свое ношенное белье в интернете и зарабатывает на этом деньги. Сейчас она в положении и планирует рожать в прямом эфире, за что ей заплатят 10 тысяч фунтов стерлингов (более 13 тысяч долларов).

По словам женщины, в сети многие ее поклонники хотят приобрести белье, которое она носит, за большие суммы. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"У меня есть один фанат, который полностью одержим моим бельем – он просто спросил меня, не продам ли я что-нибудь за деньги, и я согласилась. Он заплатил, я отправила ему бюстгальтер, и он был счастлив", – рассказала Карла.

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Сейчас блогерша беременна и ждет девочку. Она призналась, что многие мужчины хотят купить ее трусы. Женщина не видит в этом ничего плохого и ее это полностью устраивает.

"Я знаю девушек, которые годами продавали свое белье, это всегда был хороший способ зарабатывания денег! Я уже заработала неплохие деньги. Это свободный мир. Меня не волнует, что делают другие люди, и им не следует думать обо мне. Я сама по себе, и никому не позволю стоять на моем пути", – отметила Карла.

Ранее 39-летнюю блогершу высмеяли в сети за согласие вести прямую трансляцию рождения ее четвертого ребенка. Как оказалось, один из поклонников предложил женщине 10 тысяч фунтов стерлингов, чтобы она сняла себя во время родов, и Карла с радостью согласилась.

"А почему бы и нет? Люди часто рожают в прямом эфире, и в этом нет ничего плохого. Я уверена, что другим за это даже не платят", – добавила Карла.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Южной Африке в городе Гаутенг женщина заявила, что родила сразу 10 детей. Если информация о родах подтвердится, многодетная мать имеет шансы войти в Книгу рекордов Гиннесса, побив предыдущий рекорд жительницы Мали, которая родила девятерых.