35-летняя жена Остапчука показала лицо без макияжа: кайфую от себя

Нотариус, блогер и супруга популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала поклонникам, как выглядит без макияжа. 35-летняя знаменитость призналась, что наслаждается своей внешностью и считает себя намного красивее и ухоженнее, чем в юном возрасте.

Селфи натурального лица Кристина опубликовала на личной странице в Instagram. Под ним она оставила текст с признанием в любви самой себе.

На фото блогер позирует после выхода из душа. На ней белый банный халат и махровое полотенце на голове. Шею украшает аккуратная золотая подвеска. Кристина искренне улыбается, демонстрируя привлекательные ямочки на щеках. В руках девушка держит скребок гуаша – инструмент для массажа лица, который очень распространен в китайской медицине и недавно обрел широкую популярность в Украине.

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Супруга телеведущего также показала сыворотку, которую использует для ухода за лицом.

"Я никогда ещё не ощущала себя такой красивой, как в свои 35. Пересматривая фотографии себя в 20, думаю: ну почему я это надевала или почему я считала, что такой "адский" макияж на диско – это круто? Сейчас же я кайфую от себя натуральной, от себя с блестящим лицом! От розовых щёчек после морозной прогулки. С таким неидеально ровным цветом лица, но кайфую! Люблю себя!", – написала под снимком Кристина.

Поклонники не смогли пройти мимо естественной красоты блогера. В комментариях они оставили комплименты ее природным данным. Кроме того, многие подписчицы поделились собственным опытом, рассказав, что возраст тоже сделал их только краше и увереннее в себе.

Коротко о знаменитости:

Кристина Горняк – нотариус, супруга телеведущего Владимира Остапчука. Родилась в 1987 году во Львове. Образование получила в Университете Тараса Шевченко. С Остапчуком Кристина познакомилась летом 2019 года, когда телеведущий работал тамадой на свадьбе ее подруги в Италии. 15 октября 2020 года пара сыграла свадьбу в загородном комплексе Киева.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми фото с отдыха. На них 34-летняя звезда позирует без макияжа и в купальнике, демонстрируя свою подтянутую фигуру и красивое декольте.