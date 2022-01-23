30-летняя Рапунцель с седыми косами озвучила предложение фаната, от которого потеряла дар речи

Женщина из Венгрии, 30-летняя Анна Шеперд, обладательница длинных седых волос, рассказала о странных просьбах от своих поклонников, одна из которых – облизнуть ее волосы за деньги. Также венгерка отмечает, что часто подвергается критике, но, несмотря на это, она помогает многим женщинам во всем мире принимать себя с седыми волосами.

По ее словам, впервые седеть она начала в 13 лет, пишет Daily Star. "Я все время чувствовала себя очень неловко. Люди смотрели на мои седые пряди, и я получала замечания по этому поводу", – сказала Анна (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она призналась, что умоляла маму позволить покрасить волосы, поскольку беспокоилась, что будет выглядеть старой.

Видео дня

В детстве ее часто называли злодейкой Круэллой из Disney.

"Я помню тот случай, когда мальчик назвал меня Круэллой, и это действительно задело мои чувства. Но со временем я научилась любить свои седые волосы, и они стали продолжением меня", – вспоминает она.

Тогда Анна приняла решение принять свои естественные локоны. С 14 лет женщина не состригала свои волосы, а ухаживать за ними стала не совсем обычно. Она моет волосы только раз в месяц, утверждая, что это лучший способ сохранить их здоровыми, а расчесывает один-два раза в неделю.

В результате, женщина отрастила волосы длиною в 152 сантиметра. Знаниями и своими способами ухода, она делится на личной странице в Instagram, где у нее почти 17 тысяч подписчиков.

Однако кроме позитивных моментов, у Анны бывают и странные просьбы от поклонников-мужчин.

"Мне предлагали деньги за то, чтобы лизнуть мои волосы", – вспоминает Шеперд.

Сейчас 30-летняя женщина работает фермером вместе со своим бойфрендом. После трудностей в подростковом возрасте, Анна помогает многим женщинам во всем мире принять свои седые волосы.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как сейчас выглядит украинская Рапунцель. В настоящее время ее волосы длиной 1,95 метра.