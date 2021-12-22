29-летняя американка с 8 детьми снова забеременела и ждет уже девятого мальчика. Фото

Американка по имени Ялансия Росарио вместе со своим супругом Майклом растят восьмерых сыновей и теперь ждут девятого ребенка. 29-летняя женщина из Далласа (штат Техас) объявила, что носит в себе еще одного мальчика.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале семьи That Rosario Life. Отметим, что на них подписаны почти 5 тысяч подписчиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пара воспитывает 12-летнего Джамела, 9-летнего Майкла, 8-летнего Анджело, 6-летнего Армани, 5-летнего Принса, 3-летнего Сенсера, годовалого Армани и пятимесячного Гимани. Теперь их ждет пополнение.

Видео дня

На опубликованных кадрах показано, как Ялансия спросила своих сыновей, надеется ли они на младшую сестру или все-таки хотят еще одного брата, на что мнения разделились.

Вскоре она лопнула шар, с которого вылетели голубые лепестки. Это означает, что женщина беременна мальчиком. Все сыновья и родители обрадовались новости.

На личной странице в TikTok Ялансия рассказала, что Майкл хочет всего от 10 до 12 детей.

В комментариях под видео поклонники семьи засыпали их поздравлениями.

"Поздравляю семью! Еще одно благословение", "Поздравляем с рождением девятого мальчика . Однажды будет девочка", "Вау! Какое чудесное благословение! Поздравляю", "Вы единственная королева среди королей, они всегда так будут относиться к вам", "Следующей должна быть девочка", "Класс, поздравляю", "Какое счастье", – пишут люди.

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