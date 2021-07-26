24-летняя Тина Кунаки похвасталась спортивным телом в одном белье. Фото

Известная французская модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки поделилась новым снимком, на котором предстала в стрингах и футболке зеленого цвета. Она продемонстрировала плоский живот и бедра, сфотографировав себя в зеркале.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. На ней также была темная кепка (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Не смогла придумать подпись", – написала модель под пикантным снимком.

Видео дня

Поклонники были в восторге от увиденного, поэтому в комментариях продолжают оставлять комплименты для Кунаки. Вот некоторые из них:

"Это незаконно", "Потрясающая", "Твое тело – огонь", "Так нравишься".

Коротко о знаменитости:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мама – итальянка, родилась на Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году она стала женой популярного французского актера Касселя.

Весной следующего года у пары родилась дочь, которую они назвали Амазони.

Тина Кунаки в качестве модели сотрудничала с такими брендами как Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кунаки снялась в сексуальной фотосессии на пляже. На ней был бюстгальтер молочного оттенка, который подчеркнул пышные формы, а сверху она надела длинную накидку, чтобы добавить образу немного загадочности.