23-летняя внучка Софии Ротару рассекретила, как зарабатывает в Лондоне: запустили бизнес этим летом

Внучка известной эстрадной певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко рассекретила, как зарабатывает на жизнь за границей. 23-летняя модель поделилась, что этим летом открыла небольшой бизнес с товарами по уходу за собой.

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Об этом юная украинка рассказала в своем Instagram. Она отметила, что решила завести собственное дело после ознакомления с работой одного из косметических брендов.

"После моей стажировки в Hourglass Cosmetics, я решила глубже окунуться в пространство красоты. Начала ездить по ярмаркам, посещать фабрики. В феврале открытием для меня стал скульптор для лица "бабочка". Это уникальный инструмент для ухода за кожей, который сочетает скребок гуаша и 3D-массажер для лица и предназначается для улучшения кровообращения и снятия напряжения. Мы запустились его этим летом", – написала модель.

На сайте, который предпринимательница создала для своих товаров, стоимость скульптора составляет почти 80 долларов, однако сейчас цена снизилась до 60. На странице онлайн-магазина Соня Евдокименко на собственном примере демонстрирует, как использовать бьюти-средство.

23-летняя внучка Софии Ротару наносит на лицо специальное масло, после чего делает массаж скульптором "бабочка". Сначала модель использует сторону с роликами, затем завершает процедуру скребком гуаша.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что внучка Ротару в роскошной вышиванке показала лицо любимого-миллиардера.

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