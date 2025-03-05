21-летнюю Милли Бобби Браун сравнили с '40-летней домохозяйкой' из-за ее нового стиля: актриса резко ответила таблоидам

В последнее время британская актриса и звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун сталкивается с большим количеством хейта. После того, как 21-летняя знаменитость перекрасила волосы в блонд и несколько изменила стиль, ее внешность начали активно критиковать, отмечая, что она выглядит значительно старше своего реального возраста.

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Следует добавить, что негативные посты, где актрису сравнивают с "40-летней домохозяйкой", появляются как на просторах социальных сетей, так и на сайтах таблоидов. Милли Бобби Браун решила не умалчивать неприятные высказывания в свою сторону, так что в личном Instagram обнародовала видео, на котором резко ответила на хейт.

Критика внешности актрисы

С начала 2025 года едва ли не каждый выход Милли Бобби Браун на публику завершается осуждением. На просторах сети распространяются публикации, где авторы высказывают негативные мысли о звезде:

"9 лет прошло со времени последнего сезона "Очень странных дел", и все эти 9 лет были несправедливыми к Милли Бобби Браун. Она выглядит так, будто ей уже за 40".

"Мне нравится новая прическа Милли Бобби Браун. Надеюсь, это для роли, где она играет 40-летнюю жительницу коммунального дома, мать троих детей и бабушку восьмерых".

"Милли Бобби Браун выглядит 40-летней британкой".

Реакция знаменитости

После волны негатива актриса решила прокомментировать неприятную ситуацию. Знаменитость вышла на связь в сети и отметила: ей действительно жаль, что авторы некоторых таблоидов могут позволить себе откровенно оскорблять людей.

"Я хочу воспользоваться моментом, чтобы поговорить о том, что, по моему мнению, касается не только меня, но и каждой молодой женщины, которая растет под пристальным вниманием общественности. Я начала работать в этой области, когда мне было 10 лет. Я росла на глазах у всего мира, но почему-то люди не могут расти вместе со мной. Вместо этого они ведут себя так, будто я должна застыть во времени, и выглядеть, как в первом сезоне "Очень странных дел". А поскольку я не такая, то теперь я стала мишенью", – высказалась звезда.

На записи актриса перечислила заголовки нескольких материалов о себе. Они звучат так: "Почему представители поколения Z как Милли Бобби Браун так плохо стареют?", "Что Милли Бобби Браун сделала со своим лицом?", "Милли Бобби Браун приняли за чью-то маму, когда она вела младшую сестру Аву сквозь толпу в Лос-Анджелесе", "Мэтт Лукас из "Маленькой Британии" жестко высмеял образ Милли Бобби Браун в стиле "мамочки". Некоторые из этих материалов были написаны женщинами, что вызвало настоящее возмущение у звезды "Очень странных дел".

"Это не журналистика. Это издевательство. Тот факт, что взрослые писатели тратят свое время на препарирование моего лица, моего тела, моего выбора, вызывает беспокойство. То, что некоторые из этих статей написаны женщинами, еще хуже. Мы всегда говорим о поддержке и подъеме молодых женщин, но когда наступает время, кажется, проще уничтожить их ради кликов", – сказала актриса.

Милли Бобби Браун добавила, что ей никогда не будет стыдно за то, как она выглядит или как оделась на то или иное мероприятие. Она призвала людей акцентировать внимание не на негативе, а на доброте и похвале друг друга.

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