21-летняя модель спустила 10 тысяч долларов на увеличение ягодиц и сильно пожалела об этом. Фото

21-летняя модель Дани Бэнкс потратила на неудачную операцию на ягодицах 10 тысяч долларов. В результате у нее появились неровности, а на одной стороне исчезла складка.

Впервые она вколола инъекции в 2014 году, а после этого перенесла еще три процедуры. Но результаты оказались далеко не такими, которые она ожидала. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Дани рассказала, что ей сделали инъекции дешевым препаратом и она до сих пор не знает, настоящий ли гидрогель ей вкололи. Теперь девушка жалеет о сделанном.

"Мне сделали две дырочки, а затем наполнили большие шприцы препаратом и вкололи", – призналась модель.

По словам хирургов, процедуру действительно сделали некачественно.

"Инъекции в ягодицы – самая опасная процедура, потому что между этими маленькими кровеносными сосудами в ягодицах и главной веной очень небольшое расстояние", – сказали специалисты.

При этом модель добавила, что все еще подумывает над тем, чтобы снова сделать инъекции для исправления сложившейся ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бразильская рэп-исполнительница Фернандо Родригес, известная как Mc Atrevida, умерла после неудачной операции по увеличению ягодиц. Певица перенесла процедуру липолифтинг в одной из клиник Рио-де-Жанейро, во время которой врачи перекачали ей лишний жир со спины в ягодицы.