2-летняя девочка выиграла всеукраинский конкурс колядок. Видео

22 января объявили результаты любительского конкурса "Колядует, Закарпатье". Победу в нем получила двухлетняя Анна Панькова из Винницкой области.

Об этом сообщает издание Vinbazar со ссылкой на организаторов. Отмечается, что в конкурсе принимали участие почти 2000 человек (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам мамы победительницы Оксаны Паньковой, дочь в свои 2 года и 4 месяца знает пять колядок, а также несколько стихотворений. Женщина заявила, что запись колядки делали не для конкурса, а "для себя", но когда узнали о подобном соревнования, то решили попробовать. Победа стала неожиданностью.

В семье профессионально никто не занимается музыкой или вокалом. Аня второй ребенок в семье. Вместе со старшим братом на праздники колядуют для родных.

Рождественско-новогодний конкурс объявил один из санаториев на Закарпатье. По условиям, все желающие могли присылать видео собственного исполнения колядок, а победителей определяли по количеству "предпочтений" ролике в Facebook. Больше всего пользователям понравилась работа Анны Паньковой из Винницкой области. На момент завершения подсчета, она набрала 101 478 лайков, что оказалось лучшим результатом среди всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая колядка "Нова радість стала" в исполнении украинских звезд стала одним из самых популярных видео в YouTube.