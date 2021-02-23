142 года назад родился Казимир Малевич: 5 интересных фактов о создателе "Черного квадрата"

Анна Паскевич
Анна Паскевич
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142 года назад родился Казимир Малевич: 5 интересных фактов о создателе 'Черного квадрата'

Знаменитый художник 20 века, автор иконы мирового авангардизма "Черный квадрат" Казимир Малевич родился ровно 142 года назад – 23 февраля 1879 года.

Малевич вошел в историю как основоположник супрематизма – одного из крупнейших направлений в абстракционизме. По происхождению он был поляком, но родился в Киеве, и, хотя впоследствии жил в России, неоднократно называл себя украинцем. Интересные факты о художнике – далее в OBOZREVATEL.

Казимир Малевич: интересные факты

  • Малевич родился в 1879 году в Киеве. В 1896 году его семья переехала в Курск. В 1904-м Малевич решил переехать в Москву. Примечательно, что он несколько раз неудачно пытался поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Казимир Малевич около 1900 года

  • Большую часть жизни Казимир Малевич прожил на территории современной России, но в последние свои годы вернулся в Киев. Вскоре ему пришлось переехать в Ленинград, где он и умер в 1935 году. В России автора "Черного квадрата" называют своим художником, в Украине – считают украинским.

"Черный квадрат" Казимира Малевича

  • По рассказам, однажды Малевич изобрел граненый стакан. Так, якобы в 1930 году, когда он второй раз сидел в тюрьме, он обратил внимание на хрупкость круглых стаканов. Тогда художник решил создать более жесткий стакан-многогранник. После своего освобождения он рассказал о своей идее скульптору Верой Мухиной, которая при помощи знакомых смогла запустить производство граненых стаканов.

Казимир Малевич – основатель супрематизма

  • Казимир Малевич лидирует среди художников, шедевры которых подделывают чаще всего. Этому способствуют высокий спрос и, соответственно, цены на авангардные творения. Даже в крупных солидных музеях попадаются поддельные картины Малевича. В частности, в 2017 году в одном из музеев Германии среди подлинников в результате экспертизы была обнаружена копия, которая хранились в учреждении с 1950-х годов.

Казимир Малевич лидирует среди художников, шедевры которых подделывают чаще всего

  • Из всех творений Казимира Малевича в Украине на 100% подтверждена экспертами подлинность только одной работы. Она представляет собой эскиз оформления конференц-зала Национальной академии наук и хранится в Национальном художественном музее. Работа уникальна тем, что была создана в Киеве. А в селе Пархомовка Харьковской области в Художественном музее имени Афанасия Лунева есть картина Малевича "Супрематизм-65". В этом селе автор "Черного квадрата" какое-то время жил с семьей, когда его отец работал на местном сахарном заводе. К сожалению, источник картины на сегодняшний день не подтвержден.

Ранее OBOZREVATEL назвал пять неожиданных фактов о известнейшей картине Казимира Малевича "Черный квадрат". Интересно, что в своей работе художник на самом деле не использовал черный цвет. Напомним также, во время Нацотбора на Евровидение Малевича назвали украинцем.

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