142 года назад родился Казимир Малевич: 5 интересных фактов о создателе 'Черного квадрата'

Знаменитый художник 20 века, автор иконы мирового авангардизма "Черный квадрат" Казимир Малевич родился ровно 142 года назад – 23 февраля 1879 года.

Малевич вошел в историю как основоположник супрематизма – одного из крупнейших направлений в абстракционизме. По происхождению он был поляком, но родился в Киеве, и, хотя впоследствии жил в России, неоднократно называл себя украинцем. Интересные факты о художнике – далее в OBOZREVATEL.

Малевич родился в 1879 году в Киеве. В 1896 году его семья переехала в Курск. В 1904-м Малевич решил переехать в Москву. Примечательно, что он несколько раз неудачно пытался поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Большую часть жизни Казимир Малевич прожил на территории современной России, но в последние свои годы вернулся в Киев. Вскоре ему пришлось переехать в Ленинград, где он и умер в 1935 году. В России автора "Черного квадрата" называют своим художником, в Украине – считают украинским.

По рассказам, однажды Малевич изобрел граненый стакан. Так, якобы в 1930 году, когда он второй раз сидел в тюрьме, он обратил внимание на хрупкость круглых стаканов. Тогда художник решил создать более жесткий стакан-многогранник. После своего освобождения он рассказал о своей идее скульптору Верой Мухиной, которая при помощи знакомых смогла запустить производство граненых стаканов.

Казимир Малевич лидирует среди художников, шедевры которых подделывают чаще всего. Этому способствуют высокий спрос и, соответственно, цены на авангардные творения. Даже в крупных солидных музеях попадаются поддельные картины Малевича. В частности, в 2017 году в одном из музеев Германии среди подлинников в результате экспертизы была обнаружена копия, которая хранились в учреждении с 1950-х годов.

Из всех творений Казимира Малевича в Украине на 100% подтверждена экспертами подлинность только одной работы. Она представляет собой эскиз оформления конференц-зала Национальной академии наук и хранится в Национальном художественном музее. Работа уникальна тем, что была создана в Киеве. А в селе Пархомовка Харьковской области в Художественном музее имени Афанасия Лунева есть картина Малевича "Супрематизм-65". В этом селе автор "Черного квадрата" какое-то время жил с семьей, когда его отец работал на местном сахарном заводе. К сожалению, источник картины на сегодняшний день не подтвержден.

Ранее OBOZREVATEL назвал пять неожиданных фактов о известнейшей картине Казимира Малевича "Черный квадрат". Интересно, что в своей работе художник на самом деле не использовал черный цвет. Напомним также, во время Нацотбора на Евровидение Малевича назвали украинцем.