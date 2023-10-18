13-летняя дочь Веры Брежневой открыла свою студию дизайна интерьера: как выглядит Сара Киперман и где она сейчас

Младшая дочь известной украинской певицы Веры Брежневой открыла в Европе собственную студию дизайна интерьеров. Для фанатов это стало большим шоком, ведь Саре, которую артистка родила от украинского олигарха Михаила Кипермана, всего 13 лет.

Свое детище девочка-подросток назвала LAUDREA. Первые публикации на странице студии в Instagram появились еще в ноябре 2022-го, однако почти на год там воцарилась тишина. И вот, в октябре этого года, Сара Киперман возобновила собственное дело.

На аккаунт LAUDREA успело подписаться 160 читателей (на момент написания новости). Среди фолловеров и звездная мама, и даже мачеха – модель Алена Киперман, которая вышла замуж за бизнесмена в 2014 году. Примечательно, что своей подпиской Сару не поддержала ее старшая сестра Соня – дочь Брежневой от чиновника Виталия Войченко.

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Так, на странице студии в одной из публикаций отмечается: "В LAUDRE мы специализируемся на искусстве мастерства красивых жилых пространств. Наша страсть – превращать обычные комнаты в чрезвычайные впечатления. Глядя на детали и преданность вашему уникальному видению, мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами над дизайном интерьеров, отражающих их личность, стиль жизни. Независимо от того, это уютный дом, стильный офис или увлекательное коммерческое пространство, мы готовы воплотить ваши интерьерные мечты в жизнь. Изучайте мир творчества, инноваций и комфорта".

13-летняя Сара Киперман отмечена как владелица этого бизнеса. Работает студия онлайн или имеет физический офис – неизвестно. Впрочем, сама девочка живет сейчас в двух странах. По крайней мере, об этом свидетельствует информация из ее соцсетей. Дочь Брежневой указала в описании профиля, что проживает в Женеве (Швейцария) и Милане (Италия).

Сара не сильно активная пользовательница в Instagram. Там у нее всего два поста. При этом у девушки немало подписчиков – более 21 тысячи. Фотографии, публикуемые подростком, вызывают немало шума в комментариях. Подписчики удивляются, что Киперман выглядит такой взрослой на свой возраст.

Особый ажиотаж вызвало фото, сделанное в феврале этого года, когда Сара предстала перед фолловерами с ярким макияжем и топом с глубоким декольте. "Ей точно 13?", "Какая ты взрослая стала, принцесса", "Выглядишь минимум на 16", "Тебе всего 13, а не 23", "Зачем так ярко краситься в твоем возрасте? Мама нормально реагирует?" – писали комментаторы.

Впрочем, Сара на критику или упреки подписчиков не реагирует.

В декабре 2022-го она также раскрыла, что уже год встречается с бойфрендом, подарившим ей на день рождения огромный букет роз. Неизвестно, в отношениях ли Сара сейчас, однако все упоминания о парне в соцсетях исчезли.

Брежнева же снимками с дочками делится нечасто. Иногда она все же радует фанатов стильными фотографиями в составе девичьего трио со своими двумя наследницами.

И если старшая Соня – копия звездной мамы, то Сара, как пишут в комментариях поклонники, больше похожа на отца.

Как писал OBOZ.UA, романтическая история Веры Брежневой и грузинского композитора Константина Меладзе началась около 20 лет назад, а 6 октября стало известно об их разрыве. Отношения пары сопровождались скандалами, тайнами и испытаниями критикой, но во время полномасштабной войны в Украине артисты поставили окончательную точку. Все подробности – по ссылке.

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