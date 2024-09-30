13-летний украинец попал в корейское 'шоу на выживание' для айдолов: как выглядит Свят и что о нем известно

13-летний украинец Свят попал в популярное корейское "шоу на выживание" для айдолов – Project 7. Он стал одним из самых молодых участников проекта, где трейни (стажеры) соревнуются друг с другом в навыках по танцам, пению и перформансам, чтобы получить шанс дебютировать как артисты в составе группы.

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Информация об этом появилась на официальной странице корейского шоу в соцсети X. Нашему юному соотечественнику придется столкнуться с 200 конкурсантами со всего мира, которые также попробуют свои силы.

Нынешняя концепция проекта будет отличаться от обычного формата. Зрители смогут не только наблюдать за выступлениями участников и голосовать за фаворитов, но и формировать команды.

Что известно о Святе

Парень родился 17 декабря 2010 в Украине. Сейчас Святу всего 13 лет, поэтому он является одним из самых молодых участников проекта.

Появление молодого человека в Project 7 официально подтвердили 26 сентября. Ранее он стажировался на компании ChoCo Entertainment. Поклонники к-поп индустрии могли видеть Свята в музыкальном клипе корейской группы CRAVITY – C'est La Vie.

Вокруг юного возраста украинского участника разгорелись дискуссии между поклонниками "шоу на выживание". Большинство пользователей сети поддерживают смелость молодого человека и желают ему победы.

"Вперед к звездам!"

"У тебя все получится! Желаю тебе успехов. Держим кулачки".

"Какой молодец!"

Однако нашлись и те, кто критикует участие 13-летнего Свята в шоу, ведь считают его слишком молодым.

"Почему они принимают таких молодых людей? Пожалуйста, позвольте им ходить в школу. И сделайте участие в шоу с 16 лет!"

"Кажется, он слишком молод".

Первый выпуск шоу выйдет на телеканале JTBC 18 октября в 20:50 по корейскому времени.

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