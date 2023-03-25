Уши, волосы и голос: 7 сходств между супермоделями Синди Кроуфорд и ее дочерью Кайей Гербер

56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд воспитала двух детей: сына Пресли и дочку Кайю Гербер. Дети тоже стали моделями. Дочь уже в 14 лет покоряла мировые подиумы и планирует превзойти успех мамы.

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19-летняя Гербер унаследовала все лучшее от мамы: голливудскую улыбку, роскошные волосы, длинные ноги и чувство стиля. OBOZREVATEL рассказывает о случаях, когда звездные родственницы продемонстрировали невероятное сходство на публике.

Похожие волосы

Синди Кроуфорд пришла со своей 14-летней дочерью на интервью каналу Extra's с одинаковыми прическами. У красавиц похожая структура и цвет волос. Стилисты сделали им легкую накрутку в пляжном стиле. Кроуфорд гордится Кайей Гербер и шутит, что пытается не брать ее на общие съемки, потому что это напоминает людям, что звезде подиумов уже за 50.

Голливудские улыбки

Улыбки родственниц невозможно различить. В июне 2016 года Синди Кроуфорд и Кайя Гербер вместе пришли на показ бренда Moschino в Лос-Анджелесе. Звезды, улыбаясь, позировали на фото. Фанаты заметили совершенно одинаковые улыбки и блестящие губы мамы и дочери.

Тембр голоса

Кайя Гербер поделилась, что заметила схожесть с мамой только тогда, когда об этом начали писать все СМИ. Во время совместного интервью для Vogue поклонники подчеркнули, что у родственниц подобные голоса. У мамы и дочери спокойный и низкий тембр.

Макияж с акцентом на глазах

Стилисты похоже красят Кроуфорд и Гербер. Их любимый макияж в натуральном стиле. Звезды всегда красят губы в светлый бежевый цвет, а нижнее веко подводят темным, что делает взгляд более ярким. Вечерний make up мамы и дочери на светских мероприятиях также похож, визажисты добавляют золотистый хайлайтер и коричневые тени.

Любовь к черному цвету

Синди Кроуфорд и Кайю Гербер невозможно отличить, когда они надевают похожие наряды. Звездные модели на светских мероприятиях часто выходят в черном. Этот цвет подходит обеим брюнеткам. Знаменитости выбирают чаще всего платья мини или средней длины, которые открывают ноги.

Лопухость

Кроуфорд и Гербер обладают выраженной лопухостью. Поэтому звезды делают прически, которые скрывают большие уши. Им подходят волнистые расплетенные волосы. На подиумах они не стесняются шагать с собранной укладкой.

Одинаковые наряды

В 2019 году Кайя Гербер пришла на светское мероприятие в образе, который в 1990 году носила ее мама. Синди Кроуфорд выбрала полупрозрачный корсет с портупеями из кожи от бренда Versace и брюками клеш. Ее дочь скомбинировала корсет с мини-юбкой и ботфортами.

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