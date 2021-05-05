10 правил в ресторане, которые уберегут вас от позора в любом обществе

Ресторан уже давно не является местом, где просто потребляют пищу. Прежде всего, это пространство для дружеского, романтического или делового общения.

OBOZREVATEL собрал 10 правил, которые позволят почувствовать себя аристократом за столом с человеком любого статуса.

1. Мало кто знает, что салат нужно есть лишь вилкой. Однако если блюдо подано с крупными кусками овощей и мяса, необходимо воспользоваться ножом и вилкой.

2. Вечером не стоит заказывать капучино, потому что это утренний напиток. Итальянцы считают, что кофе с молоком слишком калорийное, чтобы пить его после 11 утра. Закажите за обедом эспрессо или американо.

3. Крутить тарелку во время еды – грубое нарушение этикета. Если вам не удобно есть, попробуйте переложить пищу, а не тарелку.

4. Вставать и садиться за стол нужно вежливо, без резких движений – это демонстрирует вашу воспитанность и уважение к собеседнику.

5. Если вы пришли в ресторан на деловую встречу, не стоит заказывать блюда, из-за которых вы можете испортить свой внешний вид. Например, зелень из салата может застрять в зубах, а бургеры с соусом трудно съесть осторожно, чтобы не испачкаться.

6. Если вы заказали горячий напиток, его стоит попробовать сначала чайной ложкой, чтобы не обжечься. Важная встреча может обернуться провалом.

7. Не нужно делать замечания вашему собеседнику по поводу внешности, если он прямо сейчас не сможет это исправить. Например, о порванной одежде не стоит говорить, но если расстегнулась пуговица, то сообщите об этом собеседнику жестом.

8. Давать чаевые прямо в руки официанту – плохой жест, демонстрирующий ваше хвастовство и невоспитанность. Лучше оставить сдачу, когда оплачиваете счет или за столиком и таким образом поблагодарить персонал.

9. Каждый раз, подходя к шведскому столу, нужно брать чистую тарелку.

10. Также не стоит вести беседу рядом с блюдами, а для разговора лучше отойти от стола на несколько шагов.

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