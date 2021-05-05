10 правил в ресторане, которые уберегут вас от позора в любом обществе

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Важно знать элементарные правила этикета, чтобы чувствовать себя комфортно на любой встрече

Ресторан уже давно не является местом, где просто потребляют пищу. Прежде всего, это пространство для дружеского, романтического или делового общения.

OBOZREVATEL собрал 10 правил, которые позволят почувствовать себя аристократом за столом с человеком любого статуса.

1. Мало кто знает, что салат нужно есть лишь вилкой. Однако если блюдо подано с крупными кусками овощей и мяса, необходимо воспользоваться ножом и вилкой.

Салат лучше есть только вилкой.

2. Вечером не стоит заказывать капучино, потому что это утренний напиток. Итальянцы считают, что кофе с молоком слишком калорийное, чтобы пить его после 11 утра. Закажите за обедом эспрессо или американо.

Капучино пьют только утром.

3. Крутить тарелку во время еды – грубое нарушение этикета. Если вам не удобно есть, попробуйте переложить пищу, а не тарелку.

Нельзя крутить тарелку во время еды.

4. Вставать и садиться за стол нужно вежливо, без резких движений – это демонстрирует вашу воспитанность и уважение к собеседнику.

За столом нужно вести себя сдержанно.

5. Если вы пришли в ресторан на деловую встречу, не стоит заказывать блюда, из-за которых вы можете испортить свой внешний вид. Например, зелень из салата может застрять в зубах, а бургеры с соусом трудно съесть осторожно, чтобы не испачкаться.

На важном для вас мероприятии не стоит пробовать экзотическую кухню.

6. Если вы заказали горячий напиток, его стоит попробовать сначала чайной ложкой, чтобы не обжечься. Важная встреча может обернуться провалом.

Не стоит сразу пить горячий напиток из чашки.

7. Не нужно делать замечания вашему собеседнику по поводу внешности, если он прямо сейчас не сможет это исправить. Например, о порванной одежде не стоит говорить, но если расстегнулась пуговица, то сообщите об этом собеседнику жестом.

Не стоит говорить собеседнице о порванных колготках.

8. Давать чаевые прямо в руки официанту – плохой жест, демонстрирующий ваше хвастовство и невоспитанность. Лучше оставить сдачу, когда оплачиваете счет или за столиком и таким образом поблагодарить персонал.

Старайтесь оставлять чаевые незаметно.

9. Каждый раз, подходя к шведскому столу, нужно брать чистую тарелку.

10. Также не стоит вести беседу рядом с блюдами, а для разговора лучше отойти от стола на несколько шагов.

Не нужно подходить к шведскому столу с грязной тарелкой.

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