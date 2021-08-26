10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету: она была самой молодой участницей

Украинка Елизавета Биденко стала чемпионкой мира по танцам в категории балет. Девочка сумела обойти танцовщиц из Англии, Испании, Франции и Польши, хотя была самой молодой участницей в соревнованиях.

10-летняя девочка тренировалась по четыре часа в день перед Чемпионатом мира, пишет ТСН. По возвращению домой, она сразу начала тренироваться дальше, ведь впереди у нее новые испытания.

Отметим, что Лиза занимается балетом с 4 лет. Из-за напряженного графика у девочки практически нет свободного времени, но ее это нисколько не смущает, а наоборот даже нравится.

Видео дня

"Приходит на уроки и через несколько минут она уже мокрая, она использует тот потенциал, который только может быть. Я даже не сомневаюсь, что это будет мировая звезда", – сказала тренер Лизы.

Родители чемпионки всячески поддерживают дочь и коллекционируют ее награды.

"У нас постоянно поднята нога, постоянно шпагат, мы спим в шпагате, сидим в шпагате и едим в шпагате", – рассказал отец.

Уже через два месяца в Париже начнутся новые соревнования, на которых Лиза планирует выступать. Также в мечтах у юной чемпионки обучение за рубежом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в СМИ появились снимки украинских балерин 1920-х годов. На них они запечатлены в элегантных костюмах на сцене и в реальной жизни.