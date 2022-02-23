10-летняя девочка-миллионер может выйти на пенсию уже в 15: у нее свой бизнес и крутое авто

Десятилетняя Пикси Яценко из Австралии работает предпринимателем и зарабатывает шестизначный ежемесячный доход. Она владеет автомобилем "Мерседес Бенц" стоимостью 55 тысяч долларов, а также имеет брендовый гардероб за 60 тыс. долларов. Но в то время, когда девочка стремится к машине Lamborghini Urus за 210 тыс. долларов, на вещи она не обращает особого внимания и зачастую носит легинсы и футболку.

Как пишет The Sun, Пикси управляет онлайн-магазином игрушек Pixie's Pix, который она открыла во время пандемии. Все началось, когда школьница прокручивала TikTok в марте 2021 года, и игрушки-непоседа были в тренде. В то время у нее уже был веб-сайт Pixie's Bows, где продавались аксессуары для волос.

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В связи с ростом популярности игрушек-непоседа, она настояла, чтобы семья помогла их закупить и наладить контакт с поставщиками. С тех пор Яценко начала зарабатывать на жизнь самостоятельно. В первый месяц ее доход составил свыше 130 тыс. долларов.

Она знает, чего хотят дети, поэтому легко продвигала и рекламировала бизнес в Instagram и в специальной деловой учетной записи. Даже год спустя товары активно покупают по всему миру.

Теперь у Пикси есть шесть сотрудников, которые помогают управлять складом, веб-сайтом и социальными сетями. Девочка проводит целый день в школе, а затем возвращается в офис, чтобы посмотреть образцы продукции.

"Мой муж Оливер – банкир, и мы можем позволить себе отличный образ жизни, красивый дом, в котором есть место для моей коллекции сумок Hermès Birkin стоимостью 650 тыс. долларов, и дом для отдыха на Тасмании. Потребовались годы, чтобы достичь того, что мы имеем, но Пикси может выйти на пенсию всего в 15 лет, когда ее состояние, исходя из прибыли на сегодняшний день, должно составить около восьми миллионов долларов", – рассказала мать девочки Рокси.

У Пикси есть семилетний брат Хантер, который также занимается бизнесом по производству детской уличной одежды.

"Несмотря на их успех, мы говорим детям, что им нужно оставаться в школе, усердно учиться и поступать в университет. У Пикси нет доступа к своим заработкам – все они реинвестируются или откладываются на то время, когда она станет старше. Но дочь жертвует деньги на благотворительность для детской больницы", – добавил отец маленькой бизнес-леди.

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