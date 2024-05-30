Пассажиров Ryanair и easyJet призвали не брать три предмета в ручную кладь: есть риск 'влететь' на деньги

Эксперт по путешествиям предостерегает пассажиров, путешествующих бюджетными авиакомпаниями, в частности Ryanair и easyJet, не брать лишних вещей в ручной чемодан, чтобы не заплатить штраф. Поэтому фен, полотенца и шампуни лучше оставить дома, ведь их обычно выдают в гостиницах.

Об этом рассказал Генеральный директор Trtl Travel Мэтью Корриган Daily Express. Он объяснил, что один из лучших способов максимально использовать норму багажа и, в конце концов, избежать лишних затрат – это стратегический подход к упаковке вещей.

"Хотя это может показаться непреодолимой проблемой, есть несколько простых способов максимизировать пространство в вашей ручной клади", – подчеркнул Мэтью.

Первое правило: не паковать "ненужных вещей".

"Не берите с собой вещи, которые будут предоставлены в отеле, а именно – фен, полотенца и мыло. Берите только те вещи, которые вы будете точно использовать. И старайтесь делиться зарядными устройствами для телефонов и другими технологиями, где это возможно".

В конце концов средства личной гигиены (мыло, шампунь) можно приобрести в пункте назначения. И эти расходы будут меньше, чем штраф при превышении веса вашего ручного чемодана.

Ранее OBOZ.UA писал о уловках, которые позволят сэкономить и не переплачивать за дополнительный багаж в путешествии. В частности, следует выбрать правильный чемодан.

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