Опубликованы неизвестные документы о жизни семьи Леси Украинки

На Подолье устроили документальную онлайн-выставку о пребывании семьи Косачей в Виннице. Выяснилось, что это место сыграло важную роль в жизни поэтессы.

В 20-х годах прошлого века в Могилеве-Подольском Винницкой области жили мать и сестры Леси Украинки. Кроме того, в архиве есть документы, которые подтверждают, что в юности она сама не раз была в этом городе, сообщает Государственный архив Винницкой области.

"В Могилеве-Подольском Леся была еще совсем молоденькой, ездила с мамой к знакомым на несколько дней. О путешествии и мама, и Леся, бывало, упоминали, но кто те знакомые были, не помню", – говорится в письме младшей сестры писательницы Исидоры Косач-Борисовой.

Следующим важным документом в архиве является заявление Ольги Косач-Кривинюк на выезд за границу, а также разрешение на выезд в Чехию в 1924 году.

Сестра Исидора Косач-Борисова работала преподавателем химии и географии в Могилев-Подольском сельскохозяйственном техникуме им. Селянина, а ее супруг был там заведующим.

Еще один архивный документ подтверждает, что в марте 1924 года Олене Пчилке назначили персональную пенсию "в размере полной ставки 10-го разряда. Губсобесу обследовать имущественное положение и состояние здоровья".

Как сообщал OBOZREVATEL, звезды устроили флешмоб в честь Леси Украинки. Они прочитали самые известные ее стихотворения и поразили чувственным исполнением.