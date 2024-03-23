Олег Скрипка выпустил клип-эпос 'Номад', созданный с помощью искусственного интеллекта

Украинский рок-музыкант и мультиинструменталист Олег Скрипка впервые за 2 года выпустил свой новый видеоклип на песню "Номад". Клип уже можно посмотреть на YouTube.

"Номад" – это эмоциональный военный эпос, рассказывающий историю героя, мечтающего вернуться домой воина-путешественника к себе. Это видео не только визуализация музыкального произведения – это попытка постижения внутреннего мира героя и его нелегкий и непредсказуемый путь, что, наверное , одолевает сегодня каждый из нас.

Номадами с давних времен называли кочевников, путешествовавших по миру. Но существуют и современные номады: они жертвуют комфортом, стабильностью и уютом ради важной цели. Номад – это романтический обобщенный мужской образ, который, несмотря на сложные турбулентные времена, остается верен своему Я и собственным ощущениям.

"Это видео о каждом из нас, о пути каждого украинца – осознающего казака-вояка, его главная миссия сейчас является оборона родной земли. А украинская земля предстает в образе женщины и заботливо плетет ту волшебную кольчугу, которая спасет воина-путешественника, – делится Олег Скрипка. – И это путешествие длится уже много столетий, и именно нашему поколению довелось его завершить, преодолеть северного змея, потому что всегда добро побеждает зло. Да, есть и будет. Именно об этом наш эпос "Номад" – о законе мироздания, о скорой, непрестанной победе добра".

Режиссером клипа выступила Алина Дианова, известная своими видеоработами для итальянского певца Андреа Бочелли, канадского певца Дэвида Фостера, группы "Друга ріка" и других.

В процессе работы над "Номадом" команда Алины стремилась внести инновационные приемы в мир музыкального кинематографа, частично используя Искусственный Интеллект. Это стало ключевым элементом для создания впечатляющих визуальных эффектов и глубокой эмоциональной связи с аудиторией.

"Номад" – это аллегорическое путешествие в мир украинских мифов в контексте современных реалий. Мы чувствуем, что каждый зритель найдет в этом произведении что-то особенное, персональное и увлекательное, – рассказывает Алина Дианова. – По идее, путешественник-герой, прокладывающий свой тернистый путь и встречается в битве с могущественным врагом, побеждает свирепого восточного змея средством магической поддержки Матери – Земли, Любимой – Жены, любви во всех ее проявлениях, создавая неповторимый и впечатляющий нарратив победы".

Уникальность музыкального видео была достигнута в тонком художественном сочетании двух инновационных технологий виртуального производства и Искусственного Интеллекта для создания впечатляющих визуальных эффектов и глубокой эмоциональной связи с аудиторией.

Съемки проходили в студии расширенной реальности и виртуального производства One Location xR studio, в процессе которых были использованы фотореалистичные виртуальные пространства, как фон на LED экранах, границы которых были расширены и совмещены с построенными ландшафтными сценами, реквизитом и декорациями. Таким образом, команда смогла создать масштаб и воссоздать уникальные виды гор, водопадов и степей. Это была попытка воплотить уникальные архетипические образы героев в откровенно современный контекст.

Песня "Номад" также имеет и англоязычную версию, ориентированную на европейского и американского слушателя.

В этом году Олегу исполняется 60 лет. К этой дате в Киеве в концертном зале STEREO PLAZA запланирован большой юбилейный концерт Олега Скрипки с НАОНИ.

Также в этом году исполняется 20 лет со дня первого Международного фестиваля этнической музыки "Країна мрій".

Под видеозрители уже оставляют свои отзывы о новой видеоработе Олега Скрипки:

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@alexmatery8232

"Спасибо Вам за видео! Спасибо всем Военным, всем вам ребята за ваш тяжелый героический труд! Слава ВСУ! Слава Силам Обороны Украины!"

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@InnaS-uf1lh

"Очень круто!!! Спасибо за эту фирменную мощность! Итого к Победе! Слава ВСУ!"

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@KyiVika

"Как всегда, чудесное, чувственное исполнение и символизм в каждом слове, изображении. Обожаю "ВВ" с первых концертов моей неформальной юности, спасибо! Все будет Украина! 🇺🇦"

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@tetyanamykhayletska764

Мощно. Сильно. Пусть эта сила передается всем защитникам и тем, кто их ждет дома.

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@ir-yasn-5644

Спасибо за песню. Всем Воинам сил уничтожать дрянь и Божьей защиты! Светлая память павших, спасибо".