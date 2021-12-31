'Новогодняя Маска' на канале 'Украина': под маской Луны скрывалась известная телеведущая. Фото

В новогоднем шоу "Маска" на канале "Украина" уже рассекретили немало знаменитостей. На сцене также появилась мечтательная Луна, под маской которой была известна украинская телеведущая Лилия Ребрик.

Луна поразила чрезвычайным исполнением легендарного "Щедрика" вместе с хором талантливых ребятишек.

Луна отметила, что ее секрет скрыт в названии одного из коктейлей. Звездные сыщики сразу подумали, что таким образом с ними заиграет Виталий Козловский, в репертуаре которого была песня "Пена Колада". Однако среди напитков, принесших дегустировать детективам, не было этого коктейля. А вот Андрею Данилко достался "загадочный" нектар.

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"У меня просто темное пиво", – пожаловался в эфире канала "Украина" Андрей Данилко Оле Поляковой, которая, погубив напиток коллеги, сказала, что это Эль.

Гости проекта подумали, что в образе Луны замаскировался певец EL Кравчук.

После исполнения песни детективы поняли, что там все-таки кроется женщина. Ирина Федишин, Екатерина Бужинская, Ольга Сумская, Гайтана, Ольга Горбачева, Наталья Бучинская, Мила Нитич – кого только не называли звездные следователи.

Как вдруг, DZIDZIO отметил, что это может быть Лилия Ребрик. И когда Луна сняла маску, все убедились в правильности этой версии.

Оказывается, на самом деле один из коктейлей, который предложили детективам, носит имя ведущей программы "Утро с Украиной".

"Обычно я желаю украинцам доброе утро, а сегодня желаю доброго, щедрого вечера. Пусть ваше настроение всегда будет на высоте, душа поет от радости, а сердце согревает любовь, – сказала в эфире шоу "Новогодняя Маска на канале "Украина" Лилия Ребрик. – Под этой маской почти ничего не видно, там крошечные прорези под глаза. Дышать очень сложно, а еще нужно слушать. Одним словом – еще то испытание. Но я очень счастлива, что приняла участие в этом поразительном шоу. С Новым годом, Украина!"