'Новогодняя Маска на канале 'Украина': кто маскировался под образом Елки. Фото

Считанные часы остались до Нового 2022 года и телеканал "Украина" раскрывает имена героев в шоу "Новогодняя Маска". Первой на сцене праздничного проекта выступила яркая новогодняя Елка, а под этой маской скрывалась певица SLAVA KAMINSKA.

На сцене шоу Елка исполнила суперхит "Елки" Верки Сердючки. Певице удалось запутать звездных детективов.

"Я так вижу, что эта маска у нас гендерно нейтральная. Хоть это и Елка, но ноги у нее мужские. Это Иво Бобул!" – заявила Оля Полякова, но затем увидела артиста среди звездных гостей новогоднего шоу.

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Елка поставила детективам необычную задачу: чтобы услышать подсказки о ее личности, им необходимо было водить хоровод вокруг нее. Оставшись довольным танцем детективов, героиня призналась, что ее сын очень похож на DZIDZIO, с Олей Поляковой у одного поля ягоды, с NK | Настей Каменских могли бы быть сестрами, а вот для Олега Винника она волчицей не была, скорее он – ее волком.

После выступления Елки Андрей Данилко предположил, что там могла замаскироваться певица СолоХа. Но большинство гостей шоу были уверены, что это Оля Цыбульская.

"А я пришла на Новый год! – сказала SLAVA KAMINSKA. – Голос маскировать было несложно, а вот танцевать на сцене в костюме очень жарко – где-то килограмм веса я сегодня потеряла. Видите ли, помада на лице – все, как нужно на Новый год. Я обожаю этот праздник – он у меня ассоциируется с мандаринами, "Оливье", "Шубой", елкой. И мордой в салате".