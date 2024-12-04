Ни одна российская песня не вошла в топ-10: Apple Music подвел итоги 2024 года

Музыкальная платформа Apple Music подвела итоги 2024 года и обнародовала список самых популярных песен, который запали в душу украинцам. Отечественные слушатели продолжают сознательно отказываться от контента страны-агрессора, ведь в топ-10 не попал ни один российский трек.

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Чаще всего граждане нашей Родины переслушивали дуэтную композицию ALYONA ALYONA и Jerry Heil, а в топ-100 попали сразу 8 песен юной артистки Klavdia Petrivna. Детальнее с перечнем треков можно познакомится на сайте Apple Music.

Первую позицию заняла композиция "Teresa & Maria" исполнительниц alyona alyona & Jerry Heil, которая на песенном конкурсе Евровидении этого года принесла нашему государству третье место.

Следующей оказалась динамичная песня "Покохай мене" артистов Chico, Qatoshi & 100лица, которая не потеряла популярности среди слушателей с момента релиза, состоявшегося в 2023 году.

Пленила сердца украинцев своим оригинальным тембром голоса Klavdia Petrivna. Ее трек "Знайди мене" занял третье место.

Далее оказалась совместная работа Артема Пивоварова и Клавдии Петровны "Барабан".

Почетное пятое место занял трек "А я все плакала", в исполнении неожиданного дуэта Нади Дорофеевой и Михаила Лебиги.

Уверенно ворвался в 10 лучших и MONATIK с песней "А – що?", над клипом к которой работала талантливая клипмейкер Таня Муиньо.

Не обошлось в рейтинге и без иностранных исполнителей. На седьмом месте оказался хит американского артиста Тедди Свимза – "Lose Control".

Следующей среди самых прослушиваемых песен стала лирическая композиция "Нагадай" артистки Domiy.

В подборку попал еще один трек Нади Дорофеевой "Хай пишуть", где звезда с иронией отнеслась ко всем хейтерским комментариям.

Десятку лидеров закрыла работа Ярослава Карпука, более известного под сценическим псевдонимом Yaktak – "Уночі".

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