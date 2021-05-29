На вечеринке Лукашенко выступили Брежнева, Меладзе и Лепс. Видео

В пятницу, 28 мая, Виктор Лукашенко, сын непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, устроил вечеринку, на которую пригласил петь известных звезд – Веру Брежневу, Григория Лепса и Валерия Меладзе.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Motolko. Также на вечеринке были и другие звезды шоубизнеса. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вчера в Лебяжьем была "обычная пьянка", которую, как сообщают, "организовал" Виктор Лукашенко. Манышева, Милевского и прочую шушеру туда позвали гостями. Выступали: Вера Брежнева, Лепс, Меладзе, Emin. Это, кстати, они летели самолётом ЯК-42, который приняли за вертолёт Росгвардии. Сообщают, что были и "специальные" девушки для гостей. Правда, не у всех хватило мозгов не публиковать фото и видео", – говорится в подписи под видео.

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