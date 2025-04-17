На 'Киевстар ТВ' вышла новая украинская комедия 'Когда ты выйдешь замуж?'

Романтическая комедия "Когда ты выйдешь замуж?" - Новинка украинского кинематографа. Фильм можно посмотреть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ с 16 апреля.

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В центре сюжета — искусствовед Ксения, эксперт по живописи, которая оказывается перед новым этапом в жизни после отмены собственной свадьбы. События приобретают неожиданное развитие, когда героиня вместе с подругой отправляется в путешествие в Хорватию. Во время отдыха Ксения встречает полотно Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?" — и это открытие становится отправной точкой для ряда событий, полных курортных интриг, приключений и даже криминальных перипетий. Финал истории остается открытым: героинь ждет либо свадьба, либо тюрьма — все будет зависеть от принятых решений и избранного пути.

Главные роли в фильме исполнили Наталья Денисенко, Павел Текучев, Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк. К актерскому составу присоединились хорватские звезды — актер Домагой Янкович и певица Лидия Бачич.

Фильм создан кинокомпаниями UnitedContentHUB, F Films и Idea Films, продюсерами выступили Андрей Ногин и Алексей Лымаренко. Режиссером фильма стал Алексей Комаровский. Часть съемок проведена в Украине, а часть – на живописном побережье Хорватии. Первый тизер был представлен на кинорынке 77-го Каннского международного кинофестиваля.

На Киевстаре ТВ каждый зритель может найти что-то для себя — платформа позволяет просматривать контент одновременно на пяти устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV, планшете, с тюнером, на ноутбуке, со смартфона или Xbox. А еще – загружать фильмы для просмотра офлайн, без доступа в интернет. Воспользоваться платформой могут абоненты всех мобильных операторов Украины.

Смотрите фильм "Когда выйдешь замуж?" на Киевстар ТВ с 16 апреля по ссылке.

Также Киевстар ТВ вас ждут другие украинские премьеры — "Домик на счастье", "Ромео и Джульетта из Черкасс", "Бешеные соседи 3" и многое другое.