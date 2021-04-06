Музыкальный продюсер Алена Мозговая объявила Всеукраинский вокальный конкурс "Live Voice"

Дочь известного украинского эстрадного певца, композитора-песенника, народного артиста Украины Николая Мозгового Алена объявила о начале вокального конкурса "LIVE VOICE – 2021".

"Учитывая то, сколько поющих людей, разного возраста, но никому не известных, или совсем малоизвестных, хочет принять участие в концерте лучших песен Николая Мозгового я решила справедливым создать конкурс.

Никаких ограничений по возрасту, опыту, специальному образованию. Важно уметь хорошо петь, обладать харизмой и артистичностью.

Победитель получает специально подобранную песню Николая Мозгового, профессиональные аранжировки, запись в студии, если потребуется – занятия с лучшими педагогами по вокалу и актерскому мастерству, комплексную подготовку к выступлению на концерте, постановку номера, создание и воплощение образа (костюм, прическа, макияж) собственно выступление на главной сцене страны 24 октября в концерте лучших песен Николая Мозгового, съемку, показ на телевидении и права на использование песни и видео.

Думаю, приз такой неплохой.

Положения и документы все в разработке, официальный старт на следующей неделе. Следите за моей страницей.

Успехов!"– отметила в своей заметке в социальной сети Алена Мозговая.

Как стало известно "LIVE VOICE – 2021" пройдет в несколько этапов. Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса: https://livevoice.in.ua

Уже в этом году благодаря Николаю Мозговому и вокальному конкурсу "LIVE VOICE" вспыхнут новые звезды, которые будут выступать вместе со звездами на главной сцене страны и самом душевном концерте года – трибьют-шоу "Лучшие песни Николая Мозгового".

Украинская осень так же щедра, как душа Николая Мозгового, которая живет в его песнях. Композитор и певец, безумно любил музыку и обладал даром проникать словом в душу, оставил для потомков самое главное – память о себе в песнях, которые не могут оставлять нас равнодушными. Мы узнаем их с первых аккордов, они неподвластны времени и сегодня остаются настоящими жемчужинами в сокровищнице украинской эстрадной музыки. Насладиться творчеством, почувствовать все величие и проницательность композиций Мастера слова и музыки Николая Мозгового в новых аранжировках – истинное удовольствие и доказательство того, что талант неподвластен времени.

Украинская осень – это песня Николая Мозгового в особой интерпретации и исполнении лучших современных звезд: MONATIK, Без Обмежень, Dzidzio, Zlata Ognevich, Александр Пономарев, Гайтана, DAVID, Мила Нитич, Maxima, Мария Бурмака & Петр Черный, Katya Chilly, Влад Сытник, Luiku, Виктория Васалатий, Иванка Червинская, BARLEBEN, Елена Мозговая и другие.

Благодаря трансляции на телеканале "1+" музыкальное действо увидят миллионы зрителей.

Билеты на концерт-телесъемку есть возможность приобрести у официального партнера: https://kontramarka.ua/uk/koncert-pamati-mikoli-mozgovogo-55766.html

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https://www.instagram.com/livevoiceinua

Любишь украинскую песню? Умеешь петь и собираешься показать свои способности на большой сцене? – приобщайся к Всеукраинскому вокальному конкурсу "Live Voice"!