'Мое сердце разрывается за них всех': Джекман поговорил с 7-летним мальчиком из Одессы

Известный 52-летний австралийский актер Хью Джекман, получивший популярность своей ролью Росомахи в серии фильмов "Люди Икс", поговорил с 7-летним Костей из Одессы, нарисовавшим его персонажа. Звезда связался со своим маленьким фаном, чтобы поддержать мальчика во время войны.

"Передайте привет моему новому (очень смелому) другу Кости. Ему 7 лет", – подписал рисунок маленького украинца актер в своем Instagram (чтобы посмотреть видео, сделайте новость до конца).

"Лишь несколько часов назад он пришел в центр Unicef ​​Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту картинку Росомахи. Очень похож, вам не кажется?" – написал Джекман.

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Звезда несколько позже опубликовал видео разговора с Костей, указав, что его сердце разрывается из-за событий в Украине.

"Мое сердце разрывается за них всех, но общение с Юлией в центре Unicef ​​Blue Dot вселило в меня надежду. Я так благодарен ей за работу и за все, что делается для защиты детей, пострадавших от войны в Украине и во всем мире ", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный американский рок-музыкант и актер Джаред Лето провел прямой эфир, посвятивший войне РФ с Украиной. Знаменитость заявила, что поддерживает украинцев, а также исполнил песню об Одессе.