Михаил Поплавский увековечил своего отца в новом клипе

После экранизации гастрономического блока песен "Український борщ", "Сало", "Українські вареники" Михаил Поплавский приступил к лирическому, семейному блоку. Вслед за трогательным видео "Сину мій" он презентовал мощный клип на песню "Батько", посвятив его своему отцу и всем отцам Украины, сообщает издание "Факты".

Михаил Михайлович гордится своим родителем, простым сельским тружеником, и эмоционально поет о личных переживаниях, о том, чему учил его родной человек: быть достойным мужчиной, мужественным, сильным, правдиво жить, любить людей и родную землю.

Видео дня

"Песня "Батько" – о вечных человеческих ценностях, отцовской любви, мудрости, поддержке и вере. Родители дают жизнь, учат человечности, доброте, милосердию и любви к Родине. Закаляют дух и вселяют веру в себя. Родители – это святые люди для каждого из нас. Любите их и цените, пока они есть" , – сказал Поплавский перед премьерой.

Поющий ректор говорит, что в этой работе они с режиссером Еленой Винярской хотели передать немногословную, но очень сильную отцовскую любовь, ее мощную энергетику и связь с сыном. Для этого выбрали лаконичные формы подачи, тонкую символику и приправили эмоциями, которые не оставили первых зрителей равнодушными.

Сняли работу всего за четыре часа в студии "One Location", где с помощью современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики создали уникальную картинку.

Неспроста в клипе появились лошади. Поплавский рассказывал, что полюбил этих животных с раннего детства. Эта страсть передалась ему от отца, который работал ездовым. В клипе лошади символизируют динамическую силу, мудрость, быстроту мысли и скоротечность времени. Традиционный балет, который можно увидеть в разных клипах Поплавского, заменили на элегантный мужской хор: 20 красавцев-студентов КНУКиИ, в стильных смокингах от Ив Сен Лоран, исполнили многоголосую оду отцу, создав эффект церковного пения.

Отец Михаила Поплавского также "присутствует" в клипе. Он наблюдает за происходящим на фото в 3D обработке и будто благословляет своего сына "на добру путь".

"Для меня эта работа особенная. Отцовская любовь уникальная. В ней мало слов, но так много силы", –говорит Елена Винярская.

Михаил Поплавский уверен, что с помощью смелых, неординарных и современных решений, внедрению мировых технологий удастся завоевать внимание молодого поколения, окунуть его в украинскую культуру и заставить задуматься о своих корнях.

"С поколением, которое выросло в цифровую эпоху, нужно говорить на его языке. Быть современным, разбираться в трендах и жить на одной волне. Киножанры, мастерски воплощенные режиссером в VR- клипе, доступно и понятно для молодежи говорят о вечных ценностях", – подчеркнул Михаил Поплавский.

С этим согласились и первые зрители клипа, среди которых был композитор песни "Батьку" Николо, поэтесса Наталья Багмут, специально приехавшая из США, певица Мята, народная артистка Украины Алла Попова, народный артист Украины Павел Зибров, президент Виктор Ющенко.

" В этой песне звучит ответ на вопрос "Кто мы есть?" Это борьба за культуру. Если мы сохраним культуру, мы сохраним государство. Если ты работаешь на украинскую культуру, ты работаешь на нашу еще молодую украинскую независимость. Михаил Поплавский своими песнями, самыми разными, каждый день работает на нашу страну, ее культуру и силу нации", – отметил Виктор Андреевич.

Останавливаться Михаил Поплавский не намерен. Он уже готовится к съемкам нового клипа из семейного цикла и вскоре обещает представить видео, посвященное матерям.

"Я каждый день, каждым своим действием буду бороться за украинскую культуру, популяризировать наши традиции, наши песни и доносить это молодому поколению", – заверил Поплавский.