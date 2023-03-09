Марьяна Головко и Макс Смоголь презентовали общий музыкальный проект ''Das Wortspiel''

Певица, солистка формации NOVA OPERA Марьяна Головко и мультиинструменталист Макс Смоголь давно известны в профессиональном музыкальном сообществе и уже сотрудничали в разных музыкальных проектах, в частности, продакшн-студии Baker Street Sound. Но события 2022 объединили музыкантов в новых обстоятельствах и стали основой для создания творческого дуэта, который они назвали "Das Wortspiel" что в переводе с немецкого означает "игра слов".

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Первым синглом альбома "CHAPTER I" творческого дуэта Марьяны Головко и Макса Смоголя стал трек "Livoberezhna".

Это тонкая и пронзительная работа, снятая в Киеве весной 2022 года, является настоящим признанием в любви столицы и воплощает щемящее предчувствие вот-вот расцветающей весны.

"Livoberezhna" родилась из стихотворения Марьяны о Киеве, которое певица написала в Германии весной 2022 года. Видео было снято в мае 2022 года режиссером Яной Антонец, когда в Киеве царила атмосфера начала войны. Но весна все равно чувствуется, даже в кадрах с ржавыми "ежами" и мешками с песком.Последние кадры снимали в Берлине.

"Livoberezhna — это очень личное для меня. Ведь я родилась на левом берегу Днепра, в Киеве, и именно из-за войны была вынуждена уехать из города, который люблю всем сердцем. Но для меня это оказалась поездка не от, а до" : к новым возможностям говорить об украинской культуре миру", — комментирует премьеру Марьяна Головко.

"Музыка к песне Livoberezhna на самом деле уже существовала в моей голове давно, - добавляет Макс Смоголь. - Эту гитарную тему я придумал несколько лет, но идея превратить ее в песню пришла на репетиции, когда Марьяна начала читать свое новое стихотворение. Процесс вдохновил меня на свою лирику, которая будто завершала мысли Марьяны. Эта песня о том, что наша жизнь уже не будет такой, как раньше…".

Вскоре Марьяна Головко и Макс Смоголь представят слушателям первый общий альбом "CHAPTER I".