Марк Цукерберг попал в скандал из-за чат-ботов Тейлор Свифт, Скарлетт Йоханссон и других звезд: предлагают интим и зовут на свидания

Вокруг американской корпорации Meta, главным исполнительным директором которой является Марк Цукерберг, разгорелся громкий скандал. На платформах компании Facebook, Instagram и WhatsApp были созданы десятки чат-ботов с использованием имен и изображений известных мировых звезд, таких как Тейлор Свифт, Скарлетт Йоханссон, Энн Хэтэуэй и Селена Гомес, без их разрешения. Программы выдавали себя за знаменитостей и довольно откровенно заигрывали с пользователями соцсетей.

Это выяснили журналисты британского агентства Reuters. По их данным, большинство чат-ботов были созданы пользователями с помощью соответствующего инструмента Meta, однако творцами трех из них был непосредственно работник корпорации.

Цифровые аватары делали все возможное, чтобы убедить людей, что они являются настоящими звездами. Чат-боты даже присылали фотографии "селебрити", сгенерированные искусственным интеллектом, где те якобы позировали в белье или ванной. Более того, боты делали юзерам интимные предложения и звали на личные встречи.

Выяснилось, что один из цифровых аватаров Тейлор Свифт был создан руководителем отдела генеративной искусственной интеллектуальной технологии компании Meta. Среди ее творений также были боты "Лизы из библиотеки", которая "хотела почитать "Пятьдесят оттенков серого" и поцеловаться", и "Симулятор Римской империи", предлагавший юзерам роль 18-летней девушки, проданной в сексуальное рабство. В корпорации заявили, что все эти боты были созданы для тестирования новой технологии. Однако известно, что пользователи взаимодействовали с ними более 10 миллионов раз. Впоследствии Meta удалила все чат-боты, созданные сотрудницей.

Британское агентство также выяснило, что компания не запрещала разрабатывать цифровые аватары несовершеннолетних звезд. Так, например, чат-боты делали реалистичные изображения 16-летнего актера Уокера Скобелла без футболки.

Как отреагировали в Meta

В комментарии Reuters представитель корпорации Энди Стоун заявил, что инструменты Meta не должны были создавать интимные изображения знаменитостей. По его словам, появление кадров селебрити в белье стало следствием несоблюдения работниками политики компании.

"Как и другие, мы разрешаем создавать изображения с публичными лицами. Но наша политика направлена на запрет обнаженных, интимных или сексуально откровенных изображений", – сказал Стоун.

После запроса агентства корпорация удалила около десятка подобных чат-ботов.

Является ли этот инцидент нарушением закона

Как отметил профессор права Стэнфордского университета Марк Лемли, закон Калифорнии о праве на публичность запрещает присваивать чье-то имя или изображение для получения коммерческой выгоды. Исключением являются те случаи, когда данные используют для создания совершенно нового материала. По мнению эксперта, в ситуации с чат-ботами Meta было нарушено законодательство.

