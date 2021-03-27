Львенок умилил сеть большим животом после сытного обеда. Фото

Детеныш льва наелся до такой степени, что казалось, он мог лопнуть. На опубликованных снимках в сети можно увидеть, как он откинулся с полным животом.

Фотографии предоставил 43-летний турецкий фотограф Бурак Догансоял, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Львенка за пиршеством застали туристы в Масаи Мара, всемирно известном национальном заповеднике дикой природы в Кении.

На этих кадрах можно увидеть, до какой степени раздуло хищного детеныша после того, как он вместе со своими двумя братьями (или сестрами) пообедал зеброй. Маленьких львят сфотографировали расслабляющимися после обеда.

Несмотря на то, что они были сыты до отвала обильным обедом, прежде, чем откинуться позагорать на термитнике, львята все же смогли еще некоторое время поиграть друг с другом в игры.

"Если есть что-нибудь симпатичнее львенка, то это детеныш с полным брюхом", – подписал свои снимки Бурак Догансоял.

Львенок отобедал мясом зебры Burak Dogansoyal

Несмотря на сытный обед, у него еще остались силы порезвиться с другими львятами Burak Dogansoyal

После еды львенок улегся позагорать на термитнике Burak Dogansoyal

OBOZREVATEL ранее писал: