В США американец увидел флаг Украины на доме переселенцев и пришел с ними знакомиться на украинском: видео стало вирусным

В сети стало вирусным видео, на котором американец в США пришел знакомиться со своими соседями-украинцами. Он увидел сине-желтый флаг на доме переселенцев и решил пообщаться с гражданами Украины, выразив им свою поддержку. Как оказалось, мужчина отлично владеет украинским языком, чем поразил своих соседей, а позже и сотни тысяч пользователей в сети.

Видео дня

Ролик был размещен в TikTok. На момент написания новости под ним собралось около двух миллионов просмотров, 250 тысяч лайков и 4 тысячи комментариев, число которых растет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидно, мужчина ранее жил в Украине, а потому отлично владеет нашим языком. Он трогательно обратился к украинцам, заявив, что верит в нашу победу в войне, а после ее окончания планирует приехать в гости.

"Ми ваші нові сусіди. І одразу побачили прапор. Ми тут в Америці, але ми ще в Україні в душі. І тільки що? Перемога! Тому що ми чекаємо на перемогу. Тільки так має бути. Я надіюся, що у вас все буде добре. Не буду вас затримувати. Бажаю вам гарного дня", – буквально без запинок произнес американец.

Комментаторы делятся своим восторгом от искренности мужчины, а также, безусловно, расхваливают его практически идеальный украинский язык.

"Говорит на украинском лучше, чем некоторые украинцы", "Американец в Америке говорит на украинском, а украинцы в Украине – не все", "Он чисто по нашему чешет, красавчик", "Многим украинцам нужно брать пример. Я удивлен, нечего сказать", "Боже, как красиво он разговаривает на украинском", "Круто! Реально приятно услышать такой чистый украинский от этого козака", "Мед для ушей, переслушал несколько раз", – пишут комментаторы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее блогерша из Днепра, ранее оскандалившаяся фразой "Путин – красавец", Анна Алхим унизила жителей западных областей из-за украинского языка и устроила истерику из-за того, что эта история получила огласку. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!