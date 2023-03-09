В день рождения Тараса Шевченко: украинские военные растрогали сеть прочтением ''Заповіту''. Видео

9 марта, в день рождения поэта и прозаика Тараса Шевченко, украинцы чтят его память прочтением знаменитых стихов. В период полномасштабного вторжения Российской Федерации строки Кобзаря приобрели новый смысл. Защитники Украины решили вспомнить гениального мыслителя, продекламировав его одно из самых популярных произведений.

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Военные прочитали работу Шевченко под названием "Заповіт". Видеофрагментом поделились Сухопутные войска ВС Украины в Facebook. Пользователи сети отметили, у них от просмотра данного ролика появились мурашки и проступили слезы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Украинские герои на фоне взрывов, пулеметных очередей, а также разрушенных оккупантами зданий, гордо произнесли строки из стиха Кобзаря.

"Когда мы освобождали Киевщину в прошлом году от оккупации, меня поразил центр города Бородянка, где стоит памятник Т.Г. Шевченко. Он был с простреленной головой – это сделали россияне, временно захватившие город. Таким он остается и сейчас. "…вражою злою кров'ю волю окропіте". Так говорил пророк украинского народа Тарас Шевченко. Выполним это. Слава Украине", – написал командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Украинцы оставили восхищенные комментарии под публикацией: "Правда, аж слезы наворачиваются. Но мы победим, обязательно", "Он не упал на колени, он только опустил усы, милый Тарас, все будет круто. Все будет наше, все украинское. Все вернется в родную страну", "Героям слава, слава, слава".

Ранее OBOZREVATEL напомнил главные цитаты Тараса Шевченко, которые стали пророческими для Украины. Он считается одним из самых мощных голосов нашей страны в мировой литературе и настоящим пророком. Чтобы узнать подробнее – читайте наш материал.

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