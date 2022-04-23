Ученые объяснили, почему при разделении печенья Oreo почти весь крем остается на одной половинке

Американские физики подвергли популярное печенье Oreo лабораторному эксперименту – его по-разному скручивали, чтобы проверить, действительно ли при разделении, крем остается на одной из сторон. По мнению ученых, при повороте половинки, начинка сначала испытывает деформацию сдвига, а затем течет и в итоге разрывается пополам.

Физики, разработавшие 3D-печатный реометр, на котором провели эксперемент, отметили, что возможны два исхода – разрыв в толще крема или деление между начинкой и одним из дисков. Об этом пишет издание Nplus1, ссылаясь на исследование в в Physics of Fluids (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что популярное печенье Oreo – это неотъемлемая часть американской культуры потребления. Люди, перед употреблением лакомства, должны прокрутить одну его часть, а потом мокнуть в молоко и съесть. В результате этой процедуры крем, как правило, остается лишь на одном из дисков печенья.

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Профессор Кристал Оуэнс из Массачусетского технологического института вместе с коллегами разобрались в физике этого процесса и выяснили, что все дело в мягкости, структуре вещества между двумя половинками.

"При повороте одной половинки Oreo относительно другой, крем, зажатый между дисками, сначала испытывает деформацию сдвига, затем течет, пока, наконец, не разрывается, деля печенье пополам. При этом возможно два сценария: когезионный и адгезионный", – говорится в исследовании.

Ученые изучили то, как на напряжение и распределение крема – влияют скорость вращения, количество крема, а также сорт печенья. В результате, эксперименты показали, что в большинстве случаев происходит второй тип разрыва печенья.

Интересен тот факт, что в 80% случаев сторону, на которой останется крем, можно предсказать. Для этого достаточно посмотреть на то, какой стороной печенье было ориентировано в пачке.

"Это связано с особенностями конвейерного производства печенья: сначала крем наносится на один из дисков, затем накрывается вторым и в таком порядке фасуется. Такая форма изготовления определяет разницу в адгезиях между разными частями печенья", – отметили в исследование.

Исследователи применили 3D-печатную версию бытового реометра для печений Oreo. Устройство остроумно назвали "Ореометр", в котором монеты выступают в качестве груза, а резинки существуют для регулировки. Физики выразили надежду, что "Ореометр" поможет каждому изучать "ореологию" в домашних условиях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что ученые провели исследование и выяснили, что если давать детям перед сном печенье и стакан теплого молока, это грозит рядом проблем, таких как усталость, запоры, больное горло, насморк и кашель.