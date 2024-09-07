Ткач, Кошевой и Сопонару хохотали: в сети вспомнили странные шутки популярных комиков о блокпостах

В сети завирусился фрагмент из украинского развлекательного шоу "Батлы", который стал объектом жесткой критики от пользователей. Ролик содержит запись одного из выпусков, вышедшего на экраны зимой прошлого года.

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Игра заключалась в том, что судьи моделируют для участников ситуации, а комики должны сказать "максимально неуместную фразу". Юмор состоит в том, что комментарии гостей – это обычно то, что украинцы говорят каждый день. Впрочем, в определенный момент жизни, эта "обычная фраза" граничит между шуткой и абсурдом.

Среди гостей оказались блогер Антон Мурафа, его коллега Антон Скуратов, а также комедийные актрисы Настя Ткаченко и Натали Скорик. В жюри выпуска можно было увидеть Юрия Ткача, Ирину Сопонару и Евгения Кошевого. Именно актер "Квартала 95" выбрал задачу, которая вскоре стала вирусной в сети: "Неуместная фраза на блокпосте".

Комики начали набрасывать варианты шуток на тему. Однако вместо ожидаемого смеха от украинцев актеры столкнулись со шквалом критики.

"У меня это вызывает критически высокий уровень отвращения".

"Ничего не научил ни один из скандалов... Это украинцы тупые для их высокого юмора".

"Уже давно их закрыть надо было, еще с палочек. Но ведь все смотрели и ходили на концерты!"

"Такое впечатление, что эти шутки писал чат GPT, но на самом деле упадок юмора наблюдается уже давно".

"Ни один вариант не смешон совсем. Чего ржут? Отвратительно".

"Это уже что-то в сторону "петросянщины". Я надеюсь, что "судьям" хоть хорошо платят за то, что они так показательно ржут из такого низкосортного юмора, потому что другого оправдания этому я не вижу".

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