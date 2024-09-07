Ткач, Кошевой и Сопонару хохотали: в сети вспомнили странные шутки популярных комиков о блокпостах
В сети завирусился фрагмент из украинского развлекательного шоу "Батлы", который стал объектом жесткой критики от пользователей. Ролик содержит запись одного из выпусков, вышедшего на экраны зимой прошлого года.
Игра заключалась в том, что судьи моделируют для участников ситуации, а комики должны сказать "максимально неуместную фразу". Юмор состоит в том, что комментарии гостей – это обычно то, что украинцы говорят каждый день. Впрочем, в определенный момент жизни, эта "обычная фраза" граничит между шуткой и абсурдом.
Среди гостей оказались блогер Антон Мурафа, его коллега Антон Скуратов, а также комедийные актрисы Настя Ткаченко и Натали Скорик. В жюри выпуска можно было увидеть Юрия Ткача, Ирину Сопонару и Евгения Кошевого. Именно актер "Квартала 95" выбрал задачу, которая вскоре стала вирусной в сети: "Неуместная фраза на блокпосте".
Комики начали набрасывать варианты шуток на тему. Однако вместо ожидаемого смеха от украинцев актеры столкнулись со шквалом критики.
- "У меня это вызывает критически высокий уровень отвращения".
- "Ничего не научил ни один из скандалов... Это украинцы тупые для их высокого юмора".
- "Уже давно их закрыть надо было, еще с палочек. Но ведь все смотрели и ходили на концерты!"
- "Такое впечатление, что эти шутки писал чат GPT, но на самом деле упадок юмора наблюдается уже давно".
- "Ни один вариант не смешон совсем. Чего ржут? Отвратительно".
- "Это уже что-то в сторону "петросянщины". Я надеюсь, что "судьям" хоть хорошо платят за то, что они так показательно ржут из такого низкосортного юмора, потому что другого оправдания этому я не вижу".
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