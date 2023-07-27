Свинья по кличке Пигкассо заработала больше миллиона долларов, рисуя картины: ее работы есть в коллекции Джорджа Клуни

Свинья по кличке Пигкассо, которую поросенком спасли из скотобойни, стала известной и крайне успешной художницей. Она рисует абстрактные картины, которые пользуются спросом среди любителей искусства по всему миру. За свои работы животному удалось заработать около 1,3 миллионов долларов.

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Пигкассо проживает в приюте для животных в Южной Африке. О ее успехе как художницы рассказали в The Daily Mail.

Талант свиньи к рисованию заметила зоозащитница Джоан Лефсон, которая и спасла ее от гибели. Еще будучи поросенком, Пигкассо беспощадно грызла и уничтожала большинство предметов в своем стойле, но к кисточкам относился крайне бережно. Вскоре животное научилось держать кисть во рту, оставляя на полотнах разноцветные полосы, круги, инициалы и другие фигуры.

"У нее страсть к рисованию. Мне нравится смотреть, как свинья весом более 450 кг может так изящно водить кистью по холсту", – восторгается "художницей" Лефсон.

У свиньи множество клиентов. Деньги, которые удается заработать с продаж, идут на закупку кормов, зарплату сотрудникам приюта, оплату ветеринарных услуг и другие расходы. Сейчас картины Пигкассо продаются по цене до 26 тысяч долларов (больше 950 тысяч гривен). Среди ценителей творчества животного встречаются и знаменитости. Так, ее работы находятся в коллекциях актеров Джорджа Клуни и Эда Вествика, а также теннисиста Рафаэля Надаля.

"Благодаря ей все эти существа (животные в приюте – ред.) могут процветать, а мой приют в безопасности. Как я могла знать, когда спасала ее, что в конце концов она спасет меня?", – поделилась зоозащитница.

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