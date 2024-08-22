Мужчина украл 121 телефон во время музыкального фестиваля в Швейцарии

Во время фестиваля техно-музыки "Street Parade" в одном из крупнейших городов Швейцарии – Цюрихе, мужчина украл 121 телефон у посетителей мероприятия. Преступника, которому удалось присвоить 71 устройство iPhone и 29 Samsung, остановили на таможне в районе Кьяссо.

Видео дня

40-летний подозреваемый был задержан, когда он пытался поездом выехать в Милан, сообщает Sky News. Украденные гаджеты мужчина обмотал фольгой и спрятал в чемодан.

По словам полиции, вором оказался гражданин Румынии, который 10 августа посетил крупнейший ежегодный музыкальный фестиваль в Швейцарии и обокрал ценителей техно-композиций. Его задержали сразу после обнаружения вещественных доказательств преступления.

Мужчина разместил по несколько телефонов в обертку из тонких листов металла, дополнительно обмотанных плотным одеялом. Однако, несмотря на все манипуляции, правоохранители обнаружили устройства.

Полиция Швейцарии работает над возвращением телефонов их законным владельцам.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что у Анны Тринчер украли украшения на сумму более 220 тысяч гривен во время концерта. Из сумки 23-летней артистки украли браслет и кольцо от Cartier.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!