'Люди пялятся на нас': 29-летняя американка вышла замуж за мужчину, которого постоянно принимают за ее сына. Фото пары

Некоторые психологи утверждают, что по ряду биологических и социальных причин, женщин привлекают высокие мужчины. Кассандра Гаспар уверенно разрушает устоявшийся стереотип, выйдя замуж за Вестина, который почти на 13 сантиметров ниже ее. Однако такая разница привлекает внимание прохожих, которые с насмешкой относятся к их отношениям.

Супруги из Нью-Йорка часто сталкиваются с осуждением окружающих, которые, не стесняясь, сравнивают мужчину с сыном американки, пишет New York Post. Такая реакция обусловлена заметной разницей в росте, что у 29-летней женщины составляет 177,8 см, а у ее 32-летнего избранника – 165 см.

Вестин признался, что люди почти никогда не обращают на него внимания. Вместо этого могут подойти к его любимой, чтобы пошутить, что она не должна быть с ним: "Хейтеры говорят, что я выгляжу как ее сумочка или сын. Они пытаются быть смешными".

Кассандра всегда была выше, чем большинство мужчин. В свои 20 лет женщина поняла, что она не способна это изменить, потому перестала обращать внимание на свою особенность.

Несмотря на то, что пара познакомилась в интернете, они решили не превращать небольшую разницу в росте в масштабную проблему.

"Когда я встретил свою жену, я сказал: "Ты высока, и ничего не можешь с этим поделать. А я маленький, и тоже ничего не могу с этим поделать", – рассказал Вестин.

За все время отношений, супруги нашли определенные преимущества в своей особенности. Муж в шутку отметил, что жена помогает ему достать вещи с высоких полок. В то время как он всегда может защитить любимую, ведь давно занимается боксом.

Кассандра Гаспар отметила, что в мире существует множество пар, в которых женщина выше мужчины, это не безумная редкость: "Нет такого, будто: "Вау, я только что нашла редкую монету", нет, ты любишь того, кого любишь".

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