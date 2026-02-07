Лента 'Все оттенки соблазна' открыла сезон самых масштабных премьер года в ТРЦ Gulliver

Гала-премьера фильма "Все оттенки соблазна" стала ярким стартом нового премьерного сезона в столичном ТРЦ Gulliver. Событие собрало более 700 гостей и стало самой масштабной кинопремьерой этого года - с полным аншлагом в зале и ощутимой атмосферой соблазна еще до начала показа.

Одним из главных магнитов вечера стала тематическая фотозона - красная кровать, оформленная в стилистике фильма. Гости имели возможность буквально "попасть в кадр" ленты, сделать атмосферные фото и почувствовать настроение фильма вживую еще до старта сеанса.

Модератором события стал Анатолий Анатолич. Он поделился интересными фактами о создании фильма, а также представил съемочную и творческую команду ленты со сцены.

После показа состоялось Q&A с командой фильма - встреча была оживленной. Зрители имели возможность задать вопросы, узнать больше о закулисье создания картины, смыслы и сложные сцены, а также поделиться собственными впечатлениями от увиденного. Несмотря на завершение показа в зале осталось немало людей - они стремились выразить свои чувства и эмоции после просмотра фильма.

Премьеру посетили известные актеры, режиссеры, продюсеры, представители ведущих кинокомпаний и медиаиндустрии. Среди них: Александр Рудинский, Юрий Горбунов, Ольга Навроцкая, Андрей Ногин, Лилия Пустовит, глава госкино Андрей Осипов, Сергей Лавренюк, Сергей Созановский, Даша Трегубова, Алексей Комаровский, Наталка Денисенко, Алексей Гончаренко, Семен Горов, Ева Коршик, Павел Зибров, Марк Куцевалов, Ирина Зоря, Ирина Костюк, Ирина Пономаренко и Анастасия Половинкина - участницы "Холостяк 14", Жан Беленюк, Муаяд, Максим Девизоров, Павел Текучев, Евгений Фешак, Lida Lee, группа NAZVA и другие.

С 5 февраля команда отправляется во всеукраинский тур, где зрители смогут встретиться с главными героями фильма.

Гала-премьера "Все оттенки соблазна" в Gulliver подтвердила статус мероприятия как главного кинематографического светского события сезона и задала высокую планку для следующих премьер.

Напомним, что события фильма разворачиваются в Лемберге в конце XIX века. После свадебного путешествия Амелия Крижевская-Зег возвращается в семейное поместье вместе с мужем и слугами. Но за закрытыми дверями дома каждый имеет собственное намерение: кто-то хочет ее состояния, кто-то - ее роли, а кто-то видит единственный выход в ее исчезновении. Дом, где когда-то родился свет благодаря изобретению ее отца, теперь окутан тенями интриг и скрытых угроз. Когда чувства превращаются в инструмент манипуляции, возникает вопрос - кто сумеет выдержать эту опасную игру до конца? Все хотят почувствовать ее, соблазнить ее, обладать ею, но кто хочет ее на самом деле?

Лента создана Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Дистрибьютор - Green Light Films

