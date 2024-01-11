'Это точно тот же человек?!' Воин ВСУ сделал маме самый 'женственный' подарок: результат ее перевоплощения шокировал всех

Украинский военнослужащий сделал своей матери незабываемый подарок – полное перевоплощение. Украинке, воспитавшей храброго воина и любящего сына, изменили стиль, прическу и макияж, чтобы показать, насколько женственной она может быть.

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В блоге бьюти-эксперта Снежаны Владыки появилось видео невероятного перевоплощения. Результат поразил ее подписчиков, оставивших восторженные комментарии под постом.

"Любовь сына к матери – важнейшее чувство для каждой матери. Сын, защищающий нашу страну, сделал маме подарок – полное перевоплощение. Тем самым подчеркнул истину: женщина должна оставаться женщиной при любых обстоятельствах и нести в мир добро, красоту и любовь. Пусть каждая мама дождется своего сына", – говорится в описании.

Первым, кто увидел маму в новом амплуа, был воин ВСУ. В салоне попросили поддержать женщину комментарием, так что под видео собрались тысячи одобрительных отзывов. Перевоплощение матери украинского героя собрало более 150 тысяч лайков.

"Отвал челюсти. Это лучшее перевоплощение из всех, которые я видела", "Получилось роскошно", "Это совсем другая женщина. Какой уверенный взгляд", "Женщина создана для роскоши. Просто она этого не знала", "Высший пилотаж!" "Она выглядит на миллион", "Неужели это одна и та же женщина?! Волшебство! Браво мастеру! А мама может гордиться своим сыном", – говорится в комментариях.

Клиентке салона изменили темный цвет волос на более короткую стрижку с белокурыми прядями, объемом на затылке и удлиненной челкой. Одежду украинки также заменили более стильной, которая подчеркнула ее фигуру, а не спрятала ее. В сочетании с красивым макияжем, что шел красавице, из салона вышла женщина, которую не узнать.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка снимала весь концерт "Бумбокса" для младшего брата, который сейчас "на нуле". Комментаторы выразили надежду, что скоро брат с сестрой воссоединятся.

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