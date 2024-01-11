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"Это точно тот же человек?!" Воин ВСУ сделал маме самый "женственный" подарок: результат ее перевоплощения шокировал всех

Катерина Малай
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2 минуты
2,5 т.
'Это точно тот же человек?!' Воин ВСУ сделал маме самый 'женственный' подарок: результат ее перевоплощения шокировал всех

Украинский военнослужащий сделал своей матери незабываемый подарок – полное перевоплощение. Украинке, воспитавшей храброго воина и любящего сына, изменили стиль, прическу и макияж, чтобы показать, насколько женственной она может быть.

Видео дня

В блоге бьюти-эксперта Снежаны Владыки появилось видео невероятного перевоплощения. Результат поразил ее подписчиков, оставивших восторженные комментарии под постом.

"Любовь сына к матери – важнейшее чувство для каждой матери. Сын, защищающий нашу страну, сделал маме подарок – полное перевоплощение. Тем самым подчеркнул истину: женщина должна оставаться женщиной при любых обстоятельствах и нести в мир добро, красоту и любовь. Пусть каждая мама дождется своего сына", – говорится в описании.

"Это точно тот же человек?!" Воин ВСУ сделал маме самый "женственный" подарок: результат ее перевоплощения шокировал всех

Первым, кто увидел маму в новом амплуа, был воин ВСУ. В салоне попросили поддержать женщину комментарием, так что под видео собрались тысячи одобрительных отзывов. Перевоплощение матери украинского героя собрало более 150 тысяч лайков.

"Отвал челюсти. Это лучшее перевоплощение из всех, которые я видела", "Получилось роскошно", "Это совсем другая женщина. Какой уверенный взгляд", "Женщина создана для роскоши. Просто она этого не знала", "Высший пилотаж!" "Она выглядит на миллион", "Неужели это одна и та же женщина?! Волшебство! Браво мастеру! А мама может гордиться своим сыном", – говорится в комментариях.

Клиентке салона изменили темный цвет волос на более короткую стрижку с белокурыми прядями, объемом на затылке и удлиненной челкой. Одежду украинки также заменили более стильной, которая подчеркнула ее фигуру, а не спрятала ее. В сочетании с красивым макияжем, что шел красавице, из салона вышла женщина, которую не узнать.

"Это точно тот же человек?!" Воин ВСУ сделал маме самый "женственный" подарок: результат ее перевоплощения шокировал всех

Ранее OBOZ.UA писал, что украинка снимала весь концерт "Бумбокса" для младшего брата, который сейчас "на нуле". Комментаторы выразили надежду, что скоро брат с сестрой воссоединятся.

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