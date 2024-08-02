Если бы у писателей были соцсети: украинцев 'разрывает' тренд о комментариях под поэзией Франко, Сковороды и Рыльского

Некоторые комментарии украинцев уже не впервые становятся мемами, поэтому в сети предположили, что написали бы современные юзеры под поэзиями выдающихся классиков. Обвинения в разделении общества из-за языкового вопроса, ИПСО и уклонении от службы приобрели новые комические смыслы.

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В некоторых случаях украинцы даже предположили, что бы поэты могли ответить хейтерам. Видео стали популярны в TikTok и не только.

Как пошутили юзеры, Григория Сковороду за его слова: "Мир ловил меня, но не поймал", могли назвать уклонистом.

А вот Максима Рыльского за просьбу взращивать язык могли упрекнуть в желании разделить общество. "Я принципиально не буду говорить по-украински", "Этот Львов", – написали в комментариях, а "Рыльский" ответил, что из Киева.

Поэзия Франко была бы "не ко времени", а Шевченко мог не угодить словом "поковыляла" и украинским языком.

Под стихами Леси Украинки могли бы появиться комментарии о созависимых отношениях, неправильном поведении мужчины и предложения утешить поэтессу. А вот Симоненко за стихотворение "Ти знаєш, що ти людина", могло бы перепасть из-за чрезмерной сентиментальности.

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