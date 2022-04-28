'Блд, яке кончене' – не всегда про РФ': пост об отношении украинцев к беженцам вызвал дискуссию в сети

Украинская блогерша Таня Адамс вызвала обсуждение в сети своим сообщением об отношении украинцев к переселенцам, в котором указала на несправедливые, по ее мнению, требования общества к людям, которые были вынуждены переехать в другие города из-за войны. В частности, Адамс отметила проблемы с обеспечением переселенцев жильем и предложения предоставлять им "заброшенные домики в селах".

"Вы не понимаете, что человек без денег не сможет сделать заброшенный домик жилым? Вы понимаете, что например моя тётя, которой 75 лет и пенсия в 4к, никак не сможет провести в домик свет, воду, отремонтировать крышу, стены, купить мебель?" – возмущается Адамс в своем посте в Facebook.

Блогерша добавляет, что украинцы нередко требуют, чтобы переселенцев-мужчин отправляли на фронт или в ряды ВСУ.

"Вы, собирающиеся насильно отправлять на фронт мужиков, понимаете, что не желающий воевать человек – это или всем обуза, или труп, или обменный фонд? Что моложавый с виду мужик может иметь глобальные проблемы по здоровью? Вы хоть на минуту задумались о том, что судите, не имея никаких на то оснований?", – указала она.

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В то же время Адамс отмечает, что украинцы любят навязывать свою точку зрения, но стремятся интегрироваться в европейскую систему, где вес имеет только закон.

"Правильный только закон, а на ваше частное мнение всем насрать. И это только пока вы это мнение не озвучиваете или озвучиваете анонимно. В других раскладах – просто судебный иск", – добавила женщина.

Она резюмировала, что людям следует определиться, беженцы имеют равные права или это неприятная штука, которую надо засунуть подальше.

"Блд, "яке кончене" – это не всегда про РФ, к сожалению. Иногда просто опускаются руки от количества идиотов, причем вроде в среде единомышленников", – написала Адамс.

За сутки собрал почти 8 тысяч лайков, почти тысячу распространений и более 700 комментариев. Пользователи соцсети преимущественно благодарят блогершу и разделяют ее мнение.

В то же время некоторые корреспонденты начали писать, что отдельные беженцы совсем не хотят работать, а среди мужчин из восточных регионов немало "упитанных".

"Проездом был в Сходнице. Не согласен что там мужчины поголовно испытывают проблемы со здоровьем. Там их несколько тысяч упитанных", – отметил один из комментаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обращение украинской журналистки и волонтерки Светланы Олишевской к "быдлу", которое возвращается из разных городов Украины в Киев, возмутило сеть.