'А вы спросили, понимаю ли я украинский?' В Киеве цветочный магазин попал в языковой скандал

Магазин по доставке цветов в Киеве Flores.ua попал в языковой скандал из-за нежелания обслуживать клиентку на украинском. В частности, представитель магазина, ответственный за коммуникацию в социальных сетях, отказался переходить на государственный язык.

Об этом киевлянка и режиссер Екатерина Чепура написала на своей странице в Facebook. Согласно скриншотам переписки, женщина попросила перейти на украинский язык, потому что плохо понимает русский, однако получила отказ в интересном формате.

"Вы же не спросили, понимаю ли я украинский досконально... Что я не могу говорить на русском языке? Какая вообще разница, на каком языке общаться. В такое время", – написал сотрудник магазина.

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В комментариях пользователи указали, что пообщались с владельцем цветочного магазина, а сотрудника уволили.

Спустя некоторое время на странице магазина в Instagram опубликовали сторис, в котором извинились за инцидент и подтвердили, что человек, который отвечал Чепуре, уволен.

"К сожалению, мы не можем контролировать действия каждого сотрудника, но должны нести ответственность. На будущее мы будем более внимательны с сотрудниками. Надеемся, что этот конфликт исчерпан", – указали в Flores.ua.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве IT-компания Andersen отказала жителю столицы в собеседовании. Вроде бы причиной стал тот факт, что мужчина говорит на украинском языке.