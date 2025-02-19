'Край': Kola представила новую песню о любви на грани и разговор, меняющий судьбу

19 февраля KOLA представит свою новую драматическую песню "Край" о любви, для существования которой необходимо внимание обоих.

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Это история о том, как важно говорить, когда кажется, что все рушится. Об отношениях, которые можно спасти разговором, если вовремя услышать друг друга.

Край – это не только о боли и разочаровании, но и о тех моментах, когда достаточно слов, чтобы сохранить что-то ценное. В этой песне KOLA мастерски передает драматизм отношений, где молчание становится бездной, а слова имеют силу изменять судьбу.

"Иногда мы не замечаем важных вещей, не уделяем внимания тому, что может спасти наши чувства. Но всегда есть шанс поговорить, понять и найти выход, если не бояться откровенности", – говорит KOLA.

С мелодичной подачей, глубокими образами и чувственным исполнением "Край" коснется каждого, кто хотя бы раз чувствовал, как молчание отдаляет друг от друга, как обесценивание чувств партнера разрушает любовь. Эта песня уже успела отозваться в сердцах слушателей в соцсетях, а теперь выходит официально, чтобы стать еще одним искренним музыкальным признанием KOLA.

Слушайте "Край" на всех музыкальных платформах.