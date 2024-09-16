Космическая туристка сыграла саундтрек из 'Звездных войн' в невесомости: на Земле к ней присоединился оркестр. Видео

Участница частной космической миссии Polaris Dawn, инженер SpaceX и скрипачка Сара Гиллис сыграла саундтрек из "Звездных войн" в невесомости. На Земле ей аккомпанировал целый оркестр.

Видео дня

Видео невероятного космическо-земного музыкального проекта было передано с орбиты с помощью системы Starlink. Ролик под названием "Гармония устойчивости" опубликовали в сети X (ранее Twitter), пишет Space.com.

"Когда мы путешествуем по нашей прекрасной планете Земля во время этой пятидневной миссии, мы хотели поделиться с вами этим особым музыкальным моментом. Этот спектакль, объединяющий таланты со всего мира, символизирует единство и надежду, подчеркивая устойчивость и потенциал детей во всем мире", – сказала Сара Гиллис, представляя видео.

Космическая скрипачка исполнила песню "Rey's Theme", написанную Джоном Уильямсом для "Звездных войн: Пробуждение силы". На видео можно увидеть, как Гиллис играет сольную партию песни на скрипке вместе с оркестрами, исполняющими песню в студиях и на звуковых сценах.

Клип был создан в партнерстве с детской исследовательской больницей Св. Тадея, для которой программа Polaris собирает деньги на протяжении всей миссии, и El Sistema USA, программа, направленная на продвижение музыкального образования "для положительного влияния на общество".

"Вдохновленный универсальным языком музыки и непрекращающейся борьбой с детскими раковыми заболеваниями и болезнями, этот момент был создан в надежде вдохновить следующее поколение смотреть в сторону звезд", – написала программа Polaris на своем сайте.

Напомним, пятидневная космическая миссия компании SpaceX завершилась 15 сентября. Профинансировал и возглавил Polaris Dawn миллиардер-предприниматель Джаред Айзекман. С собой в космическое путешествие он взял давнего друга – бывшего подполковника ВВС США Скотта Потита, ставшего пилотом Polaris Dawn. К ним присоединились инженеры SpaceX – Сара Гиллис и Анна Мэнон.

Во время космического путешествия астронавты-любители провели целый ряд исследований и научных экспериментов, а также установили несколько рекордов. Самым ярким моментом миссии стал выход в открытый космос Джареда Айзекмана и Сары Гиллис.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавты-любители SpaceX Polaris Dawn вернулись на Землю: главные факты об историческом выходе в открытый космос, который уже назвали "экшном".

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