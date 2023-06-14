Концерты группы 'Без обмежень' в Киеве: билеты на 15 июня раскуплены, на 17 – тают на глазах

Первые концерты в Киеве за два года группы "Без обмежень" вызвали большой ажиотаж. Выступления группы состоятся 15 и 17 июня в 19:00 в КВЦ "Парковый". Билеты на первый концерт раскуплены через 2 недели, а на второй – тают на глазах.

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На этот раз группа подготовила для своих поклонников 2 разные программы и форматы выступлений.

Так, 15 июня "Без обмежень" сыграют эксклюзивный концерт в сопровождении оркестра, а 17 июня – рок-концерт в формате фан-зоны, где поклонники смогут отрываться по полной. Концерты проходят в рамках масштабного тура "Вместе к Победе".

"Без обмежень" – украинская группа, которая собирает тысячные залы в городах и миллионы прослушиваний на музыкальных платформах. Их творчество – это олицетворение мировоззрения украинцев – храброго, чувственного и несокрушимого. Украинцы любят "Без обмежень" за качественную украинскую музыку, откровенность и гражданскую позицию. С первых дней войны ребята занимаются волонтерством и выступают с концертами перед военными и жителями освобожденных от оккупации городов.

"Мы обязательно сыграем стадионный концерт на НСК "Олимпийский", как и планировали! Это произойдет после нашей Победы. К сожалению, во время военного положения встреча на таких масштабных площадках – невозможна.

Однако уже скоро будем иметь возможность встретиться с вами на наших сольных концертах. Сыграем свои лучшие песни и вместе поможем Вооруженным Силам Украины. Средства из приобретенных вами билетов мы направим на покупку авто и дронов для украинских военных. Нам без вас уже никак! Увидимся", – отметили участники группы.

Концерты группы "Без обмежень" продолжают серию благотворительных событий от "Квартала-Концерта" в КВЦ "Парковый". Часть прибыли от каждого концерта будет направлена на помощь ВСУ и ВПЛ.

Концерты состоятся в удобном современном зале на 1-м этаже, с качественным звуковым и световым оборудованием, комфортным партером, экранами, отдельными вип-зонами, барами, фуд-зоной, детской, удобной парковкой. Отдельно будет представлена Зона благотворительности с отчетами о том, на что уходят деньги от концертов и информации о благотворительных организациях-партнерах.

КВЦ "Парковый" оборудован сертифицированным ГСЧС укрытием и мощными генераторами, что дает возможность проводить события даже в отсутствие электроснабжения. В случае воздушной тревоги все зрители и артисты будут вместе ждать ее окончания в укрытии, после чего концерт будет продолжен.

Если воздушная тревога будет продолжаться до начала мероприятия – концерт начнется позже, через 40 минут после окончания тревоги.