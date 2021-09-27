Команда телеканалов М1 и М2 покорила Говерлу

Главный музыкальный телеканал Украины начал празднование своего юбилея — 20 лет в эфире — не только новыми проектами и смелыми планами на ближайшее будущее. В эти выходные команда М1 и М2 отправилась на покорение самой высокой точки страны Говерлы. Несмотря на не самые лучшие погодные условия и немного длиннее, чем обычно, маршрут, группа достигла поставленной цели! Ведущие М1 даже исполнили триумфальный танец на вершине.

"Я часто говорю, что увлекаюсь суперумением нашей банды организовать все по щелчку пальца и зажечь идеей всех... Это было очень круто! Рад, что мы сделали это все вместе! В этом коротком трипе сложилось все. Настроение, азарт, люди, которые были рядом. Нас объединила общая цель — и мы ее достигли. Горы — это о трушности и человечности. И я рад, что в этом путешествии у меня не было разочарований. Только восторг!" – поделился Андрей Черновол ("Червона Рута", "M1 Music Awards News").

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"Мой личный рекорд! Я, как "тяжеловес" М1, очень переживал, смогу ли подняться на самую вершину. Спасибо за веру и призывы не сдаваться на полпути! Думаю, что с такой командой с легкостью соглашусь на полет в космос!" – рассказал Сергей Алексеич ("TopTikTok", "Самые кумовья Украины").

"Мы давно хотели это сделать, и 20 лет М1 стали прекрасным поводом реализовать желаемое. Говерла — место фантастической красоты и энергетики! Мы получили правильный заряд на последующие победы и рекорды, которых, уверена, у нас впереди достаточно!" – отметила Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер М1 и М2).

А 11 декабря горячо и громко отметить день рождения М1 можно будет на церемонии "М1 Music Awards 2021". Традиционно она станет самым грандиозным музыкальным событием года! Скоро — объявления фантастического звездного line-up’а.