Команда телеканалов М1 и М2 покорила Говерлу

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Шоу
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Главный музыкальный телеканал Украины начал празднование своего 20-летия

Главный музыкальный телеканал Украины начал празднование своего юбилея — 20 лет в эфире — не только новыми проектами и смелыми планами на ближайшее будущее. В эти выходные команда М1 и М2 отправилась на покорение самой высокой точки страны Говерлы. Несмотря на не самые лучшие погодные условия и немного длиннее, чем обычно, маршрут, группа достигла поставленной цели! Ведущие М1 даже исполнили триумфальный танец на вершине.

Андрей Черновол доволен путешествием команды

"Я часто говорю, что увлекаюсь суперумением нашей банды организовать все по щелчку пальца и зажечь идеей всех... Это было очень круто! Рад, что мы сделали это все вместе! В этом коротком трипе сложилось все. Настроение, азарт, люди, которые были рядом. Нас объединила общая цель — и мы ее достигли. Горы — это о трушности и человечности. И я рад, что в этом путешествии у меня не было разочарований. Только восторг!" – поделился Андрей Черновол ("Червона Рута", "M1 Music Awards News").

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Сергей Алексеич поставил собственный рекорд

"Мой личный рекорд! Я, как "тяжеловес" М1, очень переживал, смогу ли подняться на самую вершину. Спасибо за веру и призывы не сдаваться на полпути! Думаю, что с такой командой с легкостью соглашусь на полет в космос!" – рассказал Сергей Алексеич ("TopTikTok", "Самые кумовья Украины").

Чхартишвили-Зацаринная отметила, что команда получила правильный заряд

"Мы давно хотели это сделать, и 20 лет М1 стали прекрасным поводом реализовать желаемое. Говерла — место фантастической красоты и энергетики! Мы получили правильный заряд на последующие победы и рекорды, которых, уверена, у нас впереди достаточно!" – отметила Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер М1 и М2).

Команда музыкальных телеканалов покорила Говерлу

А 11 декабря горячо и громко отметить день рождения М1 можно будет на церемонии "М1 Music Awards 2021". Традиционно она станет самым грандиозным музыкальным событием года! Скоро — объявления фантастического звездного line-up’а.