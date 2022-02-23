Климашенко представил дебютный клип своего нового проекта

Певица ELAYA выпустила свое первое видео на трек “О нем”. Клип идеально передает настроение первых романтических отношений на фоне солнечного Лос-Анджелеса.

Локация была выбрана не просто так: ELAYA является студенткой Калифорнийского университета в Беркли. “Спасибо всем, кто принял участие в моей первой работе! Для меня это очень важный шаг, о котором я давно мечтала!” — прокомментировала певица.

Продюсер ELAYA — Дмитрий Климашенко, который более 25 лет активно работает в украинском шоу-бизнесе. В разное время его подопечными были Маша Фокина, Марта, Анна Седокова, группы “Алиби” и “Горячий шоколад”. С 2003 года возглавляет продюсерский центр и студию звукозаписи “DK music production”.