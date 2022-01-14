Китаянка 'застряла' на свидании вслепую из-за локдауна и прославилась в сети

Китаянка по имени Ван благодаря специальному приложению, отправилась на свидание вслепую к мужчине домой в другой город и "застряла" у него на 4 дня. Причиной стал внезапный скачок заболеваний COVID-19 и введение локдауна.

Мужчина пригласил Ван на обед в город Чжэнчжоу, заявив ей, что вкусно готовит. Девушка согласилась и приехала к нему на обед. Сев за стол, обнаружила, что приложение быстро заблокировали из-за увеличения числа местных случаев заболевания коронавирусом, пишет BBC.

У 30-летней Ван остался единственный вариант – пожить с ним до тех пор, пока не будут сняты ограничения на передвижение. По ее словам, он вел себя как "деревянный манекен", был скован и готовил "посредственно".

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Также китаянка призналась, что на свидание отправилась только потому, что ее родители захотели этого.

"Я взрослею постепенно и мои родители решили, что мне нужно идти на свидание. Они устроили для меня более 10 свиданий вслепую. На этот раз мужчина заявил, что он "хорошо готовит", и пригласил к себе домой в Чжэнчжоу, чтобы он мог продемонстрировать", – рассказала девушка.

Соответствующее видео с рассказом, Ван опубликовала в сети, и оно стало вирусным. Его посмотрели более 30 миллионов раз. Однако девушка решила скрыть ролик, объяснив, что не хочет, чтобы мужчина испытывал неудобства из-за своей внезапной популярности.

Отметим, что пока неизвестно удалось ли Ван вернуться домой или она все еще гостит у знакомого.

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