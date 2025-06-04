'Киев Модерн-балет' представляет премьеру 'На прекрасном голубом Дунае'

26 июня 2025 года, Академический театр "Киев Модерн-балет" представит премьеру балета в двух действиях "На прекрасном голубом Дунае" в постановке Раду Поклитару. Спектакль состоится на сцене МЦКИ Октябрьский дворец.

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Премьера балета "На прекрасном голубом Дунае" реализуется в рамках масштабного художественного проекта "20 сезонов устойчивости и инноваций: премьерные события Киев Модерн-балета", который осуществляется при поддержке бюджета города Киева в соответствии с программой предоставления финансовой помощи на возвратной безвозмездной основе. Проект инициирован по случаю двадцатилетия театра как один из ключевых инструментов визуализации его репертуарной политики, основанной на сочетании интерпретационной глубины, эстетической инновационности и стратегического обновления украинской сценической культуры.

Постановка предлагает современное хореографическое прочтение музыки Иоганна Штрауса. Хореограф и автор либретто формирует новую художественную ткань спектакля, в которой балет функционирует как полноценное сценическое повествование, сочетающее остроумие водевиля, энергию современного танца и глубокую эмоциональную структуру. Постановка является примером высокой интеграции музыкального наследия XIX века в актуальный контекст новой украинской сцены.

"Чтобы не затеряться среди множества балетов с собственным "Прекрасным голубым Дунаем" я создал совершенно новую концепцию и либретто спектакля. Водевиль, комедия положений, супружеская измена, легкомысленная изменчивость флирта и переодевания, помноженные на эстетику современного танца, - вот ингредиенты театрального деликатеса, который мы вместе с артистами театра "Киев Модерн-балет" приготовили для наших зрителей. Как можно серьезнее настройтесь на максимально несерьезную тональность - и приятного театрального аппетита!", - отмечает Раду Поклитару.

Визуальная часть спектакля объединяет цифровую сценографию и многозначительные костюмы. Над костюмами работает Дмитрий Курята, который создает сценические образы, которые не просто стилизуют эпоху Вены, а отражают внутренние мотивы персонажей.

"Это не исторический костюм – это пластическая метафора. Каждый силуэт, фактура и цвет - о том, что персонажи скрывают за внешней легкостью", – комментирует Дмитрий Курята.Цифровую видеосценографию разрабатывает художница Ольга Никитина. Ее видеопроекции выступают как визуальная партитура, дополняющая музыку и пластику.

"Моя цель – создать визуальный фон, который дышит в унисон с музыкой Штрауса и пластикой артистов. Пространство здесь не фиксирует действительность - оно ее приумножает, отражает, трансформирует", – объясняет Никитина.

Балет "На прекрасном голубом Дунае" открывает ряд событий к 20-летию театра "Киев Модерн-балет", который за два десятилетия получил репутацию институции, формирующей новое качество украинской сценической культуры - глубокое, технически совершенное и международно релевантное.