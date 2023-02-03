'Как выжить, когда тебя убивают'. На СТБ покажут премьеру фильма со счастливым финалом

В годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, украинцам покажут документальный фильм "Как выжить, когда тебя убивают". Премьерный показ состоится на телеканале СТБ.

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Фильм создан Объединением Украинских Продюсеров, снимающим кино о причинах, ходе и выводах войны России против Украины.

"Как выжить, когда тебя убивают" – это история 40 незнакомых между собой людей, которые весной 2022 года оказались вместе в заброшенном доме в Гостомеле. Все они - гражданские и не были готовы к экстремальным условиям: постоянным обстрелам, вооруженному врагу рядом, отсутствию воды, еды, тепла и связи и жизни под прицелом, но они объединены единственной целью – выйти из этой ситуации живыми.

"Фильм построен как "инструкция по выживанию": 10 правил, дающих шанс абсолютно неподготовленным людям выжить в экстремальных условиях войны", - рассказывает Юлия Федец, автор идеи и креативная продюсер фильма:

"Каждое правило проиллюстрировано нашей историей. Я убеждена в том, что именно способность объединиться и проактивная готовность каждого на своем месте заботиться о других обеспечили успех этой группе людей. Они выжили".

Главная идея фильма сразу затронула продюсеров.

"Это была история чудо-спасения благодаря ответственным соседям. Они спаслись потому, что ВСЕМ было не безразлично друг на друга", – говорит Илона Шнейдер, продюсер фильма. Она вспоминает, что когда впервые попала на место съемок, ей показалось, что это голливудская локация, где снимается кино об апокалипсисе. Там не было ни одного уцелевшего сантиметра дома или улицы. Все было разгромлено до основания. "Казалось, что выжить в таком месте просто невозможно. Но героям фильма это удалось. День за днем глубже знакомясь с героями, их жизнью и обстоятельствами, вся съемочная команда прониклась таким сочувствием к ним, что тайком каждый из нас благодарил Бога, что эти люди выжили", – делится продюсер.

"Для меня этот проект – своеобразная метафора жизнестойкости и желания выстоять всей Украины", – комментирует Юлия Федец. – "Несмотря на страшную реальность, в которой мы оказались, у украинцев есть просто чрезвычайная воля к жизни и свободе и пытаются поддерживать друг друга, как могут. Кто-то защищает страну и отдает свою жизнь на фронте, кто-то перестраивает свой бизнес и волонтерит, кто-то донатит, кто-то активен в информационном поле или помогает другим образом. Но мы все объединены, и у нас есть огромное желание выстоять. И победить. Как поступили люди в одном заброшенном доме в Гостомеле. Они объединились и выжили".

Большинство героев фильма после эвакуации живут в Киеве, часть – в разрушенном ЖК в Гостомеле. Кто-то — за границей, но мыслями, чувствами, они все — там, в своих изуродованных домах мечты. До рашистской оккупации это был новый красивейший жилой комплекс, в котором купили квартиры успешные специалисты далеких от войны профессий. Как и вся наша страна, годами тщательно строившая свое благосостояние, пока не началось нашествие путинской россии 24 февраля.

Илона Шнейдер: "Мы начинали съемки летом, и однажды утром прибыли на локацию, а там вся улица за ночь расцвела, изобилует цветами. В этот момент я поняла, что нам всем вместе все удастся. Украина победит".

Зрители телеканала СТБ смогут первыми увидеть эту историю невероятной воли к жизни. Фильм станет частью спецпрограммирования вещателя к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Съемочная группа фильма "Как выжить, когда тебя убивают"

Автор идеи и креативная продюсер фильма — Юлия Федец

Исполнительный продюсер - Илона Шнейдер

Режиссеры — Антон Щербаков, Екатерина Лысенко.

Сценаристы - Виктория Мухина, Юлия Федец

Оператор - Дмитрий Плюта

Продюсеры - Объединение Украинских Продюсеров (ОУП), Владимир Бородянский, Виктор Мирский.